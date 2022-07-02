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Çocuğunun doğum gününde eşini yaralayıp kendisini vurdu

02.07.2022 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuğunun doğum gününde eşini yaralayıp kendisini vurdu

Başkentte bir kişi, çocuğunun doğum günü kutlamasında boşanma aşamasındaki eşini silahla yaraladıktan sonra kendisini vurdu.

Alınan bilgiye göre, 20 yaşındaki D.F.S. yanına annesini de alarak iki çocuğundan birinin doğum gününü kutlamak için boşanma aşamasındaki eşi Y.S'nin Mamak ilçesi Hocalı Caddesi'nde yaşadığı eve gitti.

Evde yaşanan tartışma üzerine Y.S, silahıyla karısına ve kayınvalidesine ateş etti, ardından kendisini başından vurdu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, D.F.S'nin karın bölgesinden yaralandığını, Y.S'nin ise hayatını kaybettiğini belirledi.

Y.S'nin kayınvalidesinin ise kurşunların hedefi olmaktan kaçarak kurtulduğu öğrenildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan D.F.S tedavi altına alındı.

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