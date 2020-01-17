YURTHABER
  4. Çocuğunun sünneti için biriktirdiği 8 bin lirayı İdlib’e bağışladı

Çocuğunun sünneti için biriktirdiği 8 bin lirayı İdlib’e bağışladı

SİVAS HABERLERİ  | 17.01.2020 09:05 | Son Güncelleme

Sivaslı hayırsever vatandaş Yusuf Topal, sünnet olacak çocuğu için biriktirdiği 8 Bin lirayı İdlib’e bağışladıSuriye İdlib’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için İçişleri Bakanlığı’nca başlatılan insani yardım kampanyasına destekler yapılmaya devam ediyor.

Sivaslı hayırsever vatandaş Yusuf Topal, sünnet olacak çocuğu için biriktirdiği 8 Bin lirayı İdlib’e bağışladı
Suriye İdlib’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için İçişleri Bakanlığı’nca başlatılan insani yardım kampanyasına destekler yapılmaya devam ediyor. “Bir Aradayız, İdlib’in Yanındayız” sloganıyla harekete geçilen ortak insani yardım kampanyasına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Türk Kızılay’ı ve çeşitli derneklerden destek geldi. Bu kapsamda; Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan başkanlığında, İl Müftüsü Yusuf Akkuş, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nazif Ekinci, Diyanet Vakfı Sivas İl Temsilcisi ile Kızılay temsilcilerinin katılımı ile bir toplantı yapılarak tüm vatandaşların kampanyaya destek olunması çağrısında bulunuldu. Toplantı da; daha önce sosyal medya üzerinden Sivas Valisi Salih Ayhan’a İdlib’e yardım etmek istediğini belirten bir vatandaşın telefonla aranması üzerine sarf ettiği sözler ve duyarlı davranışı, duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Vali Yardımcısı Yıldızhan’ın telefonla ulaştığı Yusuf Topal isimli vatandaş, sünnet olacak çocuğu için biriktirdiği 8 bin Türk Lirası ile çocuklarının kumbarasında biriktirdiği bir miktar parayı İdlib için bağışlama kararı aldığını söyledi.
Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan ise hayırsever vatandaş Topal’a teşekkür ederek, bu davranışın tüm Dünya’ya örnek olmasını gerektiğini vurguladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSistem değişti! Tekil oy toplama dönemi bittiSistem değişti! Tekil oy toplama dönemi bitti
Sivas Belediyespor’da, Bodrum mesaisiSivas Belediyespor’da, Bodrum mesaisi
Sivas’ta “Geleneksel Oyunlar” yaşatılıyorSivas’ta “Geleneksel Oyunlar” yaşatılıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Yürüteçle hayata tutundular!

Yürüteçle hayata tutundular!

Toroslar’da yaşlılar açık havada sporun keyfini çıkarıyor

Toroslar’da yaşlılar açık havada sporun keyfini çıkarıyor

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Hem oku hem seyahat et

Hem oku hem seyahat et

Sivas Namaz Vakitleri 17 Ocak Cuma

İmsak
06:16
Sabah
07:44
Öğle
12:47
İkindi
15:17
Akşam
17:40
Yatsı
19:02

Sivas Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Cuma

Evren Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Merkez
Süha Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Mercan Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Lider Sivasspor'da transfer çalışmaları

Lider Sivasspor'da transfer çalışmaları

Eski başkan kalp krizinden hayatını kaybetti

Eski başkan kalp krizinden hayatını kaybetti

Lider Sivasspor, 4 Ocak'ta ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak

Lider Sivasspor, 4 Ocak'ta ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak

Sivas, Tokat Ve Yozgat’ta ’kudüs’ Protestosu

Sivas, Tokat Ve Yozgat’ta ’kudüs’ Protestosu

Yıldız Dağı'nda Telesiyejde Kurtarma Tatbikatı

Yıldız Dağı'nda Telesiyejde Kurtarma Tatbikatı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.