Çocuğunuzun yaşam kalitesini düşüren bu probleme dikkat

İnsanların çevresi ile olan etkileşiminde vücudunu etkili bir biçimde kullanabilmesini sağlayan duyu bütünlemede yaşanabilecek bozuklukların ömür boyunca devam edecek problemlere neden olabileceğini söyleyen uzmanlar, erken yaşta teşhisin önemine dikkat çekti.

İnsanların gündelik yaşamlarında çevresi ile etkileşiminde vücudunu etkili biçimde kullanmasını duyu bütünleme ile sağlıyor. Bazı insanlarda var olan duyu bozukluğu ise yaşamlarını olumsuz yönde etkileyerek algılama, öğrenme, denge, özgüven gibi birçok yönden zorluk çekmelerine neden oluyor. Hem çocukluk hem de yetişkinlik döneminde görülen duyu bütünleme bozukluğu tüm yaşam boyunca insanların yaşamını etkiliyor. Duyu bütünleme bozukluğu ve tedavisi ile ilgili bilgiler veren Atlantis Psikolojik ve Danışmanlık Merkezi’nden Ergoterapist Merve Seçildi, duyu bütünlemenin öğrenme davranışlarının temeli olduğu için büyük, yaşanabilecek bozukluğun insanın tüm yaşamını etkileyebileceğini ifade etti.

“Çocuklukta teşhis edilebildiği gibi yetişkinlikte de görülen bir problemdir”

Duyu bütünlemenin kapsamı ile ilgili bilgiler aktaran Seçildi, “Hayat boyu devam edebilen bir problem olan duyu bütünleme bozukluğu, erken yaştaki çocuklukta teşhis edilebildiği gibi yetişkinlikte de görülen bir problemdir. Duyu bütünleme, çevremizle sosyal ve fiziksel olan etkileşimimizde, vücudumuzu etkili bir biçimde kullanabilmemizi sağlar. Günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirirken kullandığımız organize edebilme becerisi için gereklidir. Duyu bütünleme becerileri, önemli derecede baş etme ve problem çözme becerileri ile ilişkilidir” dedi.