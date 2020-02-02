Çocuk etkinlikleri festivali yoğun ilgi

Çocuklar yarıyıl tatili boyunca Gemlik Belediyesi’nin etkinlikleriyle eğlendi.

Gemlik Belediyesi tarafından yarıyıl tatili nedeniyle düzenlenen Çocuk Etkinlikleri Festivali büyük ilgi gördü. 20-31 Ocak tarihleri arasında, hafta içi günlerde Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliklere katılan Gemlikli çocuklar, sinemadan tiyatroya, kukla gösterisinden bilim ve deney çalışmalarına kadar pek çok etkinlikte hem eğlendiler hem de yeni bilgiler elde ederek tatillerini faydalı şekilde geçirdiler. Okulların kapanmasıyla başlayan etkinliklerde Bilim ve Deney Atölyesi, Rafadan Tayfa Dehliz Macerası ve Hapşuu animasyonları, Karagöz Hacivat, kukla gösterileri, Arda ile Ceren ve Çarli’nin Çikolata Fabrikası gibi tiyatro oyunları hem çocuklar hem de velilerin büyük beğenisini topladı. Programlarda Cemil Meriç Kültür Merkezi tamamen dolarken belediye yetkilileri yoğunluğu karşılamak için ek programlarda koydu. Gerçekleşen on programa beş bini aşkın çocuk katıldı.

Çocuk Etkinlikleri festivali hakkında konuşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, mutlu büyüyen çocukların hem kendileri ve çevreleri hem de ülkeleri için gelecekte başarılı olmalarının mümkün olduğunu söyledi. Beklentinin üzerinde bir katılım gerçekleştiğini belirten Sertaslan, “Gemlik’te ilk kez bu denli yoğun bir program gerçekleşti. İki haftalık tatil boyunca çocuklarımız için çeşitli etkinlikler yaptık. Hem onlar hem aileleri için keyifli bir yarıyıl tatili olmasını istedik. İkinci dönemde çocuklarımıza başarılar diliyorum. Onların mutluluğu ve gelecekleri için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

