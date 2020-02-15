YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. ‘Çocuk Korosu’ için minikler arası seçme

‘Çocuk Korosu’ için minikler arası seçme

VAN HABERLERİ  | 15.02.2020 17:49 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından oluşturulacak ‘Çocuk Korosu’ için minikler arasında seçme yapıldı.İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde şarkı söylerken öğrenme ve eğlenme fırsatı sunacak Çocuk Korusu’nu Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü Öğretim Görevlisi Prof.

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından oluşturulacak ‘Çocuk Korosu’ için minikler arasında seçme yapıldı.
İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde şarkı söylerken öğrenme ve eğlenme fırsatı sunacak Çocuk Korusu’nu Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Serap Yükrük çalıştıracağı belirtildi. 7-11 yaş arası yaklaşık 70 çocuğun yer aldığı koronun ilk seçmeleri bugün saat 15.00’de İpekyolu Belediyesi konferans salonunda yapıldı. Seçmelerde başarılı olan çocuklardan kurulacak koro, özel günlerde ve kutlamalarda özgün repertuarı ile etkinliklerde yer alacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Meteorun düşme anı böyle görüntülendiMeteorun düşme anı böyle görüntülendi
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

Başkan Şimşek ve eşinin romantik dansı

Başkan Şimşek ve eşinin romantik dansı

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Sason’da sarkıtları 20 metreyi aştı

Sason’da sarkıtları 20 metreyi aştı

Her okula can dost

Her okula can dost

Van Namaz Vakitleri 15 Şubat Cumartesi

İmsak
05:29
Sabah
06:51
Öğle
12:26
İkindi
15:22
Akşam
17:50
Yatsı
19:07

Van Nöbetçi Eczaneler15 Şubat Cumartesi

Emre Eczanesi
Ipekyolu
Erdoğan Eczanesi
Ipekyolu
Mermit Eczanesi
Ipekyolu
Van Eczanesi
Ipekyolu
Ayaz Eczanesi
Baskale
Deva Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Jandarmadan ‘emniyet kemeri ve cep telefonu’ denetimi

Jandarmadan ‘emniyet kemeri ve cep telefonu’ denetimi

Van’da ‘Kriz Merkezi’ kuruldu

Van’da ‘Kriz Merkezi’ kuruldu

Van Büyükşehir Belediyesinden sürücülere uyarı

Van Büyükşehir Belediyesinden sürücülere uyarı

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Funda Pastanesi’nden Van’da ve Türkiye’de bir ilk

Funda Pastanesi’nden Van’da ve Türkiye’de bir ilk

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.