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Çocuk meclisi liderleri seçildi

KİLİS HABERLERİ  | 05.03.2020 17:10 | Son Güncelleme

Kilis Belediyesi bünyesinde meclis kararıyla kurulan Çocuk Meclisinin üyeleri kendi liderlerini seçti.Yapılan seçim sonucunda Cud Radvan ve Kerem Canarslan, Kilis’te çeşitli ortaokul ve liselerde okuyan 40 öğrenci liderlerini belirledi.

Çocuk meclisi liderleri seçildi

Kilis Belediyesi bünyesinde meclis kararıyla kurulan Çocuk Meclisinin üyeleri kendi liderlerini seçti.
Yapılan seçim sonucunda Cud Radvan ve Kerem Canarslan, Kilis’te çeşitli ortaokul ve liselerde okuyan 40 öğrenci liderlerini belirledi. Seçilen liderler, tüm üyeler adına söz alarak Kilis’te Çocuk Meclisi uygulamasından memnuniyetini belirterek, belediye yetkililerine teşekkür etti.
Daha sonra liderler Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen ’i ziyaret ederek, çocuklar ile ilgili projeler hakkında bilgi aldı.

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