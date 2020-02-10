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Çocuk Meclisi’nden enerji ve çevre konulu seminerler

İSTANBUL HABERLERİ  | 10.02.2020 15:46 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi Çocuk Meclisi 4.

Eyüpsultan Belediyesi Çocuk Meclisi 4. Dönem 5. Toplantısı, Çocuk Meclisi Başkanı Yunus Emre Muti’nin başkanlığında gerçekleştirildi.
Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, Çocuk Meclisi üyeleri devam eden proje çalışmalarını ve bu ay itibariyle gerçekleştirilmeye başlanacak çalışmaları istişare ettiler. “Mavi Kapak” toplama kampanyasının okullarda devam ettirilmesi ve bu konuda yapılan çalışmaların masaya yatırıldığı toplantıda, yeni meclis üyesi Ömer Faruk Kuşakçı’nın hayalini gerçekleştirmek için görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Enerji ve çevre konulu seminerler yapılacak
Bu ay gerçekleştirilecek Enerji ve Çevre konulu seminerlerle tüm ilçe halkına yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılacağını belirten Çocuk Meclisi Başkanı Yunus Emre Muti, “Sıfır Atık kampanyası, enerji ve çevre konulu bilgilendirme çalışmalarımızı okullarda devam ettireceğiz. Bugünkü toplantımızda önümüzdeki ay yapacağımız çalışmaları ve görev dağılımlarını belirledik. Enerji, çevre konulu seminerler, mavi kapak kampanyamız önceliğimiz” dedi.

Eyüpsultan Girişimciler Festivali’ni ziyaret ettiler
Toplantının ardından Çocuk Meclisi üyeleri Eyüpsultan Girişimciler Festivali’ni ziyaret ettiler. Festival alanını gezerek kadın girişimciler tarafından tümü el emeği ürünlerden oluşan sergileri inceleyerek destek amaçlı sergiden ürünler aldılar. Eyüpsultan oyuncaklarının bulunduğu alanlarda oyuncaklar yapıp boyayarak keyifli anlar geçiren Çocuk Meclisi üyeleri, katkılarından dolayı Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’e teşekkür ettiler.

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