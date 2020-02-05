YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Çocuk oyunlarında Türkiye 2’ncisi olan örencilerden Kaymakam Sinanoğlu’na ziyaret

Çocuk oyunlarında Türkiye 2’ncisi olan örencilerden Kaymakam Sinanoğlu’na ziyaret

ŞIRNAK HABERLERİ  | 05.02.2020 12:21 | Son Güncelleme

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen ilkokullar arası mendil kapmaca ve seksek yarışmasında Türkiye 2’ncisi olan Cizre Nuh Nebi İlkokulu öğrenciler, Kaymakam Davut Sinanoğlu’nu makamında ziyaret etti.Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen ilkokullar arası mendil kapmaca ve seksek yarışmasında Türkiye 2’ncisi olan şampiyon öğrencileri makamında kabul etti.

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen ilkokullar arası mendil kapmaca ve seksek yarışmasında Türkiye 2’ncisi olan Cizre Nuh Nebi İlkokulu öğrenciler, Kaymakam Davut Sinanoğlu’nu makamında ziyaret etti.
Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen ilkokullar arası mendil kapmaca ve seksek yarışmasında Türkiye 2’ncisi olan şampiyon öğrencileri makamında kabul etti. Kaymakam Davut Sinanoğlu, emeği geçen öğretmenleri ve tüm öğrencileri tebrik edip, başarılarının devamını diledi.
Kaymakam Sinanoğlu, daha sonra öğrencileri çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Silopi’de ’15 Temmuz’ konferansıSilopi’de ’15 Temmuz’ konferansı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Kayseri’de trafik kazası: 1 ölü

Kayseri’de trafik kazası: 1 ölü

Samsunspor kaza anıtının detayları ortaya çıkıyor

Samsunspor kaza anıtının detayları ortaya çıkıyor

Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor maçına odaklandı

Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor maçına odaklandı

Van’da "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" fotoğraf sergisi

Van’da "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" fotoğraf sergisi

Büyükçekmeceli kadınlar el emeği ürünlerini belediye binasında satışa sundu

Büyükçekmeceli kadınlar el emeği ürünlerini belediye binasında satışa sundu

Şırnak Namaz Vakitleri 5 Şubat Çarşamba

İmsak
05:42
Sabah
07:04
Öğle
12:29
İkindi
15:19
Akşam
17:44
Yatsı
19:01

Şırnak Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Çarşamba

Deniz Eczanesi
Uludere
Yaşam Eczanesi
Silopi
Eczane Çevrim Eczanesi
Idil
Derman Eczanesi
Cizre
Onur Eczanesi
Beytussebap
Yağmur Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kardan kapanan yollar ulaşıma açılıyor

Kardan kapanan yollar ulaşıma açılıyor

Köy okulunda drama sınıfı açıldı

Köy okulunda drama sınıfı açıldı

Cizre’de ’çöp motor’ hizmeti

Cizre’de ’çöp motor’ hizmeti

Cizre Belediyesi voleybolcularından çifte galibiyet

Cizre Belediyesi voleybolcularından çifte galibiyet

Saat Kulesinin Yapımında Sona Gelindi

Saat Kulesinin Yapımında Sona Gelindi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.