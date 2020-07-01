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Çocuk parkları ve pasajlar özenle dezenfekte ediliyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 01.07.2020 09:46 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Merkez ve kırsal mahalleler ile sağlık kuruluşları ve resmi kurum binalarında düzenli aralıklarla dezenfeksiyon işlemleri yapılıyor, maske dağıtımı devam ediyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Merkez ve kırsal mahalleler ile sağlık kuruluşları ve resmi kurum binalarında düzenli aralıklarla dezenfeksiyon işlemleri yapılıyor, maske dağıtımı devam ediyor. Bütün bu çalışmaların yanı sıra çocukların sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ile hareketlenmeye başlayan çocuk parkları ve esnafların yoğun olarak bir arada bulunduğu pasajlar ve iş merkezleri de ilaçlanarak olası hastalık bulaşma riskleri ortadan kaldırılıyor. Çalışmalar kapsamında Çiftlikönü Mahallesi’nde bulunan çocuk parkları dezenfekte edilirken, şehir merkezindeki Atlas, Bayol, Yorgancıoğlu, Ertuğ, Vakıf ve Oral Pasajları ile Yaşar Konak ve Belediye İş Merkezi de arındırma işleminden geçirildi.

“Parklar ve pasajlara özel ilgi gösteriyoruz”
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, çocuk parklarının ve pasajlardaki çalışmaların rutin dezenfeksiyon çalışmalarından ayrı olarak itina ile gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Yüksel, “Çocuklarımızın sağlığı ve dolayısıyla onların oyun alanlarının hijyenik olması bizim için son derece önemli. Bu nedenle çocuk parklarımızın dezenfeksiyonu için ayrı ekipler görevlendirerek daha titiz bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Aynı şekilde hemşehrilerimizin yoğun şekilde kullandığı ve alışveriş yaptığı pasajlarımız ve iş merkezlerimiz için de özel ekipler belirledik. Bizim anlayışımıza göre ekonomik kalkınma yerelde başlar. Esnaf ayakta kalamazsa ekonomi de sıkıntıya düşer. Esnafımız salgın sürecinde haftalarca kepenk kapatmak zorunda kaldı ve çok zor günler geçirdi. Allah’a hamdolsun ki alınan tedbirlerin neticesinde salgının belini bükmeyi başardık ve esnafımız yeniden kepenk açarak toparlanmaya başladı. Bir kez daha böyle bir felakete maruz kalmamaları için esnafımızı da korumak zorundayız. Hem çocuklarımızın hem esnafımızın korunması için bu özel çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

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