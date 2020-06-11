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Çocuk ve gençler için spor parkuru düzenlendi

MANİSA HABERLERİ  | 11.06.2020 09:12 | Son Güncelleme

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, (Covid-19) tedbirleri kapsamında uzun süre evde kalan 18 yaş altı çocuk ve gençler için Cumhuriyet Meydanı’nda sosyal mesafe ve hijyen tedbirleri altında spor parkuru düzenledi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, (Covid-19) tedbirleri kapsamında uzun süre evde kalan 18 yaş altı çocuk ve gençler için Cumhuriyet Meydanı’nda sosyal mesafe ve hijyen tedbirleri altında spor parkuru düzenledi. Enerjiyi atmak ve güzel vakit geçirmek amacıyla düzenlenen etkinliğe katılan çocuk ve gençlere kitap hediye edildi.
Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 20 antrenör ve 25 güvenlik görevlisi etkinlikte görev aldı. Çocuk ve gençler, sporla dolu keyifli dakikalar geçirirken, yapılan organizasyondan dolayı mutlu olduklarını belirttiler.

Öztürk: "Spor yapan çocuk mutlu ve sağlıklı oluyor"
Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, yeni normalleşme takvimine göre belirlenen kurallar çerçevesinde hareket ederek, vatandaşları sporla buluşturmaya devam ettiklerini söyledi. Bu süreçte daha önce ’balkonda spor’ etkinliği düzenlediklerini hatırlatan Öztürk, bu kez de çocuk ve gençler için spor panayırına benzer bir etkinlik gerçekleştirdiklerini kaydetti. Öztürk, sporun çocuk ve gençlerin sağlıklı büyümesi ve gelişmesinde önemli rol oynadığını belirterek, "Bağışıklık sistemini ayakta tutan en önemli faktörlerden biri de spor yapmaktır. Bilindiği gibi salgın nedeniyle evde kalan çocuk ve gençlerimiz bir süre ’hareket eksikliği’ yaşadı. Bu hareketsizliğin bağışıklık sistemini olumsuz etkileme ihtimaline karşı böyle bir organizasyon planladık. Tabi ki bunu sağlık tedbirleri çerçevesinde, uzman antrenörlerimiz eşliğinde yaptık. Spor yapan çocuk, mutlu, başarılı ve sağlıklı oluyor. En değerli varlıklarımızın spor yaparken yaşadığı mutluluğu ve heyecanı görmek bizleri oldukça mutlu etti. Bakanlığımız himayesinde halkımızın spor yapması için gereken neyse yapmaya hazırız" diye konuştu.

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