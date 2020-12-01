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Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari kızını paylaştı! Beğeni yağdı

01.12.2020 10:06 | Son Güncelleme:
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Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari kızını paylaştı! Beğeni yağdı

'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Duygu' karakteriyle tanınan oyuncu Ayşecan Tatari, kızı Müjgan'ın fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Tatari'nin "Müjgan'ım, kızım" notuyla yayınladığı gönderiye beğeni yağdı.

Kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile üç yıl önce New York'ta evlenen Ayşecan Tatari, bir aylık olan kızı Müjgan'ın fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Duygu' karakteriyle tanınan Tatari, bu kareyi, "Müjgan’ım, kirpiğim, kızım..." notuyla takipçileriyle paylaştı.

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Oyuncunun gönderisi çok sayıda beğeni ve "Maşallah" yorumu aldı.

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İlk kez annelik duygusunu tadan Tatari, doğumdan sonra eşi ve kızı ile birlikte çekilen pozunu "Merhaba dünya" notu ile yayınlamıştı.

Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli'den bebek paylaşımı! Tepeli'nin videosu olay olduAyşecan Tatari ve Edip Tepeli'den bebek paylaşımı! Tepeli'nin videosu olay oldu

31 yaşındaki Tatari, bir döneme damgasını vuran 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Duygu' karakteriyle ünlenmişti.

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