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Çocuklar hijyen önlemleri eşliğinde Atakum Aqua Park’ta eğlenebilecek

SAMSUN HABERLERİ  | 24.06.2020 15:00 | Son Güncelleme

Atakum Belediyesi Çocuk Aqua Park, gerekli önemler alınarak Samsunlu miniklere kapılarını açtı.Korona virüsü önlemleri nedeniyle mart ayından itibaren kapalı kalan Atakum Belediyesinin sosyal tesisleri, yeni normalleşme dönemi kurallarına uygun hale getirilerek hizmet vermeye başladı.

Atakum Belediyesi Çocuk Aqua Park, gerekli önemler alınarak Samsunlu miniklere kapılarını açtı.
Korona virüsü önlemleri nedeniyle mart ayından itibaren kapalı kalan Atakum Belediyesinin sosyal tesisleri, yeni normalleşme dönemi kurallarına uygun hale getirilerek hizmet vermeye başladı. 3-15 yaş arası konukları ağırlayan Atakum Belediyesi Çocuk Aqua Park da 2020 yaz sezonu için kapılarını açtı. Samsunlu çocuklar, tesiste alınan korona virüsle mücadele önlemleri eşliğinde havuz keyfi yapabilecek, su kaydıraklarında eğlenebilecek.
Samsunlu çocukların kentteki önemli eğlence ve spor merkezleri arasında yer alan Atakum Belediyesi Çocuk Aqua Park, yeni normalleşme dönemine yönelik kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başladı. Hijyen önlemlerinin üst seviyede olduğu Aqua Park, haftanın her günü 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. 3 ila 15 yaşları arasındaki çocukların yararlanabildiği tesiste, çocuk konuklar için ebeveyn ile birlikte giriş zorunluluğu bulunuyor. Aqua Park’a ebeveynleri olmadan gelen çocuk konuklar tek başlarına giriş yapamıyor. Bir ebeveyn, birden fazla çocukla tesisten yararlanabilirken, tek bir çocuğun yanında birden fazla ebeveyn bulunamıyor. Tesisin ana girişinde ateş ölçümü ve maske kontrolü yapan görevliler, konukların ellerini dezenfekte etmelerini istiyor.

Dezenfeksiyon, sosyal mesafe ve su analizi
Yeni normalleşme döneminde temel kullanım alanlarının belirli aralıklara dezenfekte eden ekipler, havuz ve su kaydıraklarını kullanan konuklara sosyal mesafe kurallarına yönelik uyarılarda bulunuyor. Aqua Park’ta havuz kenarlarındaki şezlonglar da mesafenin korunacağı şekilde yeniden konumlandırıldı. Her bir ebeveyn ve çocuğun kullandığı şezlong setlerinin arasında en az 1,5 metrelik boşluklar bırakıldı. Tesisteki havuzlardan düzenli olarak su örnekleri alınarak ilgili kurumlarca analiz edilmesi sağlanıyor.
Yenimahalle Mahallesi’nde İsmet İnönü Bulvarı ile 3145. Sokak kesişiminde yer alan tesise, toplu taşıma ile gelmek isteyen vatandaşlar, Ömürevleri ve Atakent tramvay duraklarını kullanıyor. Özel araçları ile seyahat edenler de İsmet İnönü ya da Atakent bulvarlarını takip ederek Atakum Belediyesi Çocuk Aqua Park’a ulaşabiliyor.

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