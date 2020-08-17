Çocuklar içi yeni aktivite alanları açıldı

Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, üç yeni aktivite alanı açtığını duyurdu.

KidZania İstanbul, misafirleri için yeni normalin tüm tedbirleri ile yepyeni aktiviteleri hayata geçirdi. “Kontrollü Sosyal Hayat” prensibi doğrultusunda faaliyetlerine devam eden Çocuklar Ülkesi, Adel Sanat Atölyesi, Akademi Çevre Geri Dönüşüm Merkezi ve HiPP Organik Bahçe ile 9 farklı mesleği misafirlerinin deneyimine sundu. Ayrıca tüm aktivitelerin içeriği KidZania İstanbul’un dört yeni temel ilkesi; sosyal mesafe, maske kullanımı, minimum temas ve maksimum hijyen kurallarından oluşacak şekilde güncellendi.

Geri dönüşüm ile sürdürülebilirliğe katkı

Akademi Çevre Geri Dönüşüm Merkezi’nde atık elektrikli ve elektronik eşyaların geri dönüşümü hakkında bilgi sahibi olan misafirler, “Atık Yönetimi Uzmanı” oluyor. Geri dönüşümün çevreye olan katkısından kullanılmış elektronik eşyaların ayrıştırılmasına kadar tüm süreci yerinde deneyimliyor. Bilgisayar kasasının içindeki ana kart ve kabloları çıkararak ayrıştırıyor ve geri dönüşüm makinasına göndererek küçük parçalar haline getiriyorlar. Elektronik eşyaların geri dönüştürülmesini akranlarıyla eğlenerek deneyimleyen misafirler, sürdürülebilirliğe olan katkısını da öğreniyor.