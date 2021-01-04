Çocuklar için hazırlanan "Hediye Karavanı" Batman'da

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki çocuklar için hazırlanan "Hediye Karavanı" Batman'a geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokakta oyun oynayamayan çocukların evde keyifli vakit geçirebilmeleri için hazırlanan, içerisinde kutu oyunlar ve oyuncakların bulunduğu "Hediye Karavanı"nın kente gelmesi dolayısıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bahçesinde program düzenlendi.

Sosyal Hizmetler il Müdürü Ümit Çiçek, programda yaptığı konuşmada, tüm dünyayı etkisi altına alan salgının en çok çocukları etkilediğini söyledi.

Uygulanan kısıtlamalar ve okullarının uzaktan eğitime geçmesine bağlı olarak çocukların daha çok ev ortamında vakit geçirdiğini kaydeden Çiçek, Hediye Karavanı'nın çocukların aileleriyle oyunlar oynayarak daha güzel ve verimli vakit geçirmelerine olanak sağladığını aktardı.

Çiçek, "Hepimizin ortak gayesi olan çocuklarımıza daha güzel bir dünya oluşturmak ve sürdürmek arzusu çalışma şevkimizi her zaman diri tutacaktır." dedi.