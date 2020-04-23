Çocuklar kağıt uçak tasarımlarıyla yarıştı

ESKİŞEHİR (AA) - Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kağıt uçak yarışması düzenlendi.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde kalan çocukların aileleriyle eğlenceli vakit geçirmesi, havacılığa ilgilerinin artırılması amacıyla internetten düzenlenen yarışmaya, farklı illerden 5-15 yaş arasında 148 kişi katıldı.

Çocuklar, hazırladıkları uçakların fotoğraflarını jüri üyelerine gönderdi.

Yarışmada en iyi hava aracı tasarımı kategorisinde birinciliği Mehmet Turhan Görenoğlu kazandı. Aynı kategoride Elifnas Aydoğdu ikinci, Deniz Keser ise üçüncü oldu.

En iyi boyanmış hava aracı kategorisinin birincisi İpek Ak olurken, Beyza Görenoğlu ikinciliği, Mehmet Şerif Köse ise üçüncülüğü elde etti.

