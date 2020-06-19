YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Çocuklar karne notu ile değil, koşulsuz sevgi ile büyümeli

Çocuklar karne notu ile değil, koşulsuz sevgi ile büyümeli

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 19.06.2020 09:37 | Son Güncelleme

Eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte öğrenciler karnelerini almaya başladı.

Çocuklar karne notu ile değil, koşulsuz sevgi ile büyümeli

Eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte öğrenciler karnelerini almaya başladı. 2019-2020 eğitim öğretim yılı pandemi süreci nedeniyle ilk defa evden uzaktan eğitim verilerek sona ererken uzmanlar, karnesinde zayıf olan öğrencilere uygulanacak davranış biçimleri konusunda velilere uyarılarda bulundu. Rehberlik öğretmeni Hatice Kurt, çocukların karne notu ile değil, koşulsuz sevgi ile büyütülmesi gerektiğini söyledi.
Karnenin sadece öğrenciye değil anne ve babaya da verilen bir belge olduğunu belirten Diyarbakır Radikal Eğitim Kurumları rehberlik öğretmeni Hatice Kurt, kötü karnenin herkesten önce çocuğu üzüp utandırdığını söyledi. Kurt, “Ayrıca cezalandırıcı bir tutuma girmenin çocuk üzerinde olumsuz etki oluşturduğu için ebeveynlerin çocuğa suçlayıcı bir dil kullanmaktan kaçınılması gerekiyor. Hiç bir anne baba bunu unutmamalıdır ki; kötü not düzeltilebilir fakat çocuğun kişiliğine verilen zarar telafi edilemeyebilir. Çocuğu etiketlemek yerine sık sık seni seviyorum, iyi ki varsın gibi olumlu cümleler kullanılmalı" dedi.

Ailelere de büyük görev düşüyor
Ailelere seslenen Diyarbakır Radikal Eğitim Kurumları rehber öğretmeni Hatice Kurt, karnenin hem öğrenci hem velilere verildiğini söyledi. Kurt, “Çoğunuzun karnesi zayıf geldiği zaman sinirlenmek ve üzülmek yerine başarısızlığın nedenlerini öğrenci ile birlikte yargılayıcı ve suçlayıcı bir dil kullanmaktan kaçınmak ve bunun nedenlerini araştırmak gerekiyor. Acaba okuldan mı kaynaklanıyor öğretmenden mi kaynaklanıyor ya da çocuktan beklenen başarı çocuğun kapasitesi ile orantılımıdır gibi nedenleri düşünüp çözüm yolları araştırılmalıdır. Karne her şeyin sonu değil. Yeni başlangıçların vesilesidir” diye konuştu.

“Çocuk anne ve babanın en değerli hazinesidir”
Çocukların anne ve babalarının en değerli hazinesi olduğunu belirten Kurt, anne ve babanın değer verdiği çocukların çok güzel işler başardığını söyledi. Çocukların asla küçümsenmemesi başka çocuklarla kıyaslamaktan kaçınılması gerektiğini kaydeden Kurt, aile arasındaki bozuk ilişkilerin çocuklara olumsuz etki yaptığını ifade etti. Kurt, “Çocuklarınıza başarısızlıkları karşısında kırıcı değil anlayışlı olun hatalarından dolayı sürekli eleştirmeyin. Çocuğunuzun karnesi ile ilgili düşüncelerinizi onu incitmeden net bir şekilde anlatınız. Kesinlikle çocuğu suçlayıp yargılamayınız. Karnede ki notlar iyi de olsa kötü de olsa her zaman onu sevdiğinizi hissettirin.Bir çocuk anne ve babasından sık sık seni seviyorum, iyi ki varsın gibi olumlu cümleleriyle mutluluğuna mutluluk katar” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte bu yazın gözde tatili! İşte bu yazın gözde tatili!
PARTNER Ünlü şarkıcı tam 70 kilo verdi! İşte son hali Ünlü şarkıcı tam 70 kilo verdi! İşte son hali

En Çok Okunan Yerel Haberler

’Uçurumdaki mescit’ ziyaretçilerini hayran bırakıyor

’Uçurumdaki mescit’ ziyaretçilerini hayran bırakıyor

Vali Makas, göreve başladığı ilk gün çeşitli ziyaretlerde bulundu

Vali Makas, göreve başladığı ilk gün çeşitli ziyaretlerde bulundu

Baro Başkanı Aktürk: “Bütün babalarımızın Babalar Gününü gönülden tebrik ediyorum”

Baro Başkanı Aktürk: “Bütün babalarımızın Babalar Gününü gönülden tebrik ediyorum”

İSTANBUL - BAĞCILAR'DA KOCASINDAN ŞİDDET GÖREN KADIN PENCEREDEN ATLADI

İSTANBUL - BAĞCILAR'DA KOCASINDAN ŞİDDET GÖREN KADIN PENCEREDEN ATLADI

Başkan Pekmezci Gıyasi Şentürk Cami çevresinde incelemelerde bulundu

Başkan Pekmezci Gıyasi Şentürk Cami çevresinde incelemelerde bulundu

Bolu'da "Toplum Tarama Çalışması" ile 707 kişiye Kovid-19 testi yapıldı

Bolu'da "Toplum Tarama Çalışması" ile 707 kişiye Kovid-19 testi yapıldı

Diyarbakır Namaz Vakitleri 19 Haziran Cuma

İmsak
03:01
Sabah
04:50
Öğle
12:26
İkindi
16:19
Akşam
19:51
Yatsı
21:32

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Bağlar Belediyesinden ‘Yeni normalleşme sürecinde kadınlar için yeni yaşam alanları’ etkinliği

Bağlar Belediyesinden ‘Yeni normalleşme sürecinde kadınlar için yeni yaşam alanları’ etkinliği

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

İzol: "Zalim Amerika’yı mazlumların ahı yakacak"

İzol: "Zalim Amerika’yı mazlumların ahı yakacak"

DÜ’de bayram sevinci

DÜ’de bayram sevinci

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.