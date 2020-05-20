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Çocuklar kısıtlama sonrası Pony ve Midilli atlarıyla buluştu

VAN HABERLERİ  | 20.05.2020 15:22 | Son Güncelleme

Van’ın Edremit ilçesinde korona virüs salgını sonrası sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 0-14 yaş arası minikler, normalleşme sürecinin başlamasıyla bugün 11.00 ila 15.00 saatleri arasında dışarı çıkarak atlarla buluştular.Edremit’te 14 yaş altı çocukların sokağa çıkma izninin başlamasıyla 4 saatliğine de olsa sokaklar ve parklar çocuk sesleriyle şenlendi.

Van’ın Edremit ilçesinde korona virüs salgını sonrası sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 0-14 yaş arası minikler, normalleşme sürecinin başlamasıyla bugün 11.00 ila 15.00 saatleri arasında dışarı çıkarak atlarla buluştular.
Edremit’te 14 yaş altı çocukların sokağa çıkma izninin başlamasıyla 4 saatliğine de olsa sokaklar ve parklar çocuk sesleriyle şenlendi. Normalleşme süreci ile birlikte dışarı çıkan minikler, Edremit Belediyesi tarafından Edremit Kent Meydanı’nda düzenlenen birbirinden güzel etkinliklerle karşılandılar. Tedbirler kapsamında maskeleri ile dışarı çıkan minikler birbirinden güzel sürprizlerle keyifli vakitler geçirdi. Kimi minikler atlara binerek onları severken, kimileri ise ilk kez yaşadıkları deneyim ile meraklı gözlerle baka kaldı. Edremit Belediyesi Olimpik Binicilik Merkezi’nden getirilen atların yanı sıra görevliler tarafından elma şekeri ve çeşitli oyuncaklar dağıtılırken, kimileri ise kendisini müziğinin ritmine kaptırarak doyasıya eğlendi.

Çocuklar eski günlerine döndüler
Çocuklara pandemi öncesi özledikleri günleri tekrar onlara yaşatmak için seferber olduklarını ifade eden Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, birlikte vakit geçirdiklerini belirtti. Yaşanan korona süreci ile birlikte park ve sahil gibi birçok alanın kapalı olduğunu vurgulayan Başkan Say, “Bugün 20 Mayıs ve çocuklarımızın İçişleri Bakanlığımızın genelgesi kapsamında dışarıya çıkma günleri ve bizde onlarla birlikte olmak istedik. 11.00 - 15.00 saatleri arası kent parkımızı çocuklarımıza açtık. Onlar için binicilik merkezimizden atlarımızı da getirerek, çocuklarımızın eski günlerine dönmelerini istedik. Bu noktada bizde belediye olarak yanlarındayız. Birlikte vakit geçiriyoruz, inşallah memleket olarak bu süreci bir an önce sağlıkla ve en az hasarla tamamlar ve eski günlerimize döneriz” ifadelerini kullandı.
Aileler ve çocuklarla bol bol sohbet eden Başkan Say, daha sonra çocuklara oyuncak ve elma şekeri de dağıtmayı ihmal etmedi. Mutlulukları yüzlerinde okunan çocuklar ve ebeveynleri duygularını dile getirirken, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say başta olmak üzere ekibine teşekkür ettiler. Böylesi etkinlikten dolayı bir an yaşadıkları pandemi sürecini unutarak stres attıklarını vurgulayan ebeveynler, belediye çalışmalarından dolayı şükranlarını ifade ettiler.

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