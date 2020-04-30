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Çocuklar ödüllerini Başkan Akın’dan aldı

MANİSA HABERLERİ  | 30.04.2020 17:34 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şiir Okuma ve Resim Yarışmasını kazanan altı çocuğa ödülleri teslim edildi.Korona virüs nedeniyle uzun süredir evde kalan çocukları farklı bir aktiviteye yönlendirmek ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak amacıyla düzenlenen yarışmayı en çok oy alarak kazanan altı öğrenciye bisiklet ile 200 ve 300 TL’lik kırtasiye çekinden oluşan ödülleri Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz ve Evren Erbaş Ser ile birlikte takdim etti.Çocuklardan Başkan Akın’a teşekkürKarşılarında Başkan Çetin Akın’ı ve kazandıkları ödülleri gören çocukların sevinçleri yüzlerinden okunurken, Başkan Akın’a 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şiir Okuma ve Resim Yarışmasını düzenledikleri ve ödüller için de teşekkür etti.“Yarışmamıza katılan tüm çocuklarımıza teşekkür ediyorum”“Çocuklarımızın mutluluğu bizlerin mutluluğudur” diyen Başkan Akın, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100.

Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şiir Okuma ve Resim Yarışmasını kazanan altı çocuğa ödülleri teslim edildi.
Korona virüs nedeniyle uzun süredir evde kalan çocukları farklı bir aktiviteye yönlendirmek ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamak amacıyla düzenlenen yarışmayı en çok oy alarak kazanan altı öğrenciye bisiklet ile 200 ve 300 TL’lik kırtasiye çekinden oluşan ödülleri Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz ve Evren Erbaş Ser ile birlikte takdim etti.

Çocuklardan Başkan Akın’a teşekkür
Karşılarında Başkan Çetin Akın’ı ve kazandıkları ödülleri gören çocukların sevinçleri yüzlerinden okunurken, Başkan Akın’a 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şiir Okuma ve Resim Yarışmasını düzenledikleri ve ödüller için de teşekkür etti.

“Yarışmamıza katılan tüm çocuklarımıza teşekkür ediyorum”
“Çocuklarımızın mutluluğu bizlerin mutluluğudur” diyen Başkan Akın, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. yılını kutladığımız bu senede hem çocuklarımızın bayramını kutlamak hem de korona virüs salgını nedeniyle uzun süredir evde kalan çocuklarımızın hayal güçlerini geliştirecek faydalı bir aktiviteyle zaman geçirmeleri amacıyla bu yarışmayı düzenledik. Ailelerimiz ve çocuklarımız yarışmamıza oldukça yoğun bir ilgi ve katılım gösterdi. Bugün de yarışmamızı kazanan çocuklarımıza ödüllerini teslim ederek onların mutluluk ve heyecanına ortak olduk. Turgutlu Belediyesi olarak düzenlediğimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şiir Okuma ve Resim Yarışmasına katılan, ilgi gösteren tüm çocuklarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.
3 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şiir Okuma ve Resim Yarışmasını kazanan öğrenciler ise şu şekilde: “Şiir Okuma Kategorisi 1. Aslı Uluğ, 2. Duru Ersoy, 3. Mustafa Eymen Akbaş. Resim Kategorisi: 1. Yağmur Çetin, 2. Ayşe Nisa Göker, 3. İrem Cebe.”

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