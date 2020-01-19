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  4. Çocuklar yarıyıl tatilinde aralıksız spor yapacak

Çocuklar yarıyıl tatilinde aralıksız spor yapacak

İSTANBUL HABERLERİ  | 19.01.2020 16:37 | Son Güncelleme

Kağıthane’de çocuklar yarıyıl tatilinde futbol turnuvası yapacak.

Kağıthane’de çocuklar yarıyıl tatilinde futbol turnuvası yapacak. Futbol kulüpleri arasında düzenlenecek turnuvada derece elde eden ilk 4 takıma kupa ve madalyaları verilirken, malzeme desteğinde de bulunulacak. Turnuva yarın başlayacak.
Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in göreve gelirken vatandaşa sözünü verdiği 53 vizyon proje arasında yer alan Sporcuhane Projesi kapsamında ilçede yeni bir etkinlik düzenleniyor. İlçedeki 2009-2010 doğumlu çocuklara özel bir futbol turnuvası yapılacak. Turnuva 20-29 Ocak tarihleri arasında Yahya Kemal Spor Tesisi’nde 16 farklı spor kulübü arasında gerçekleştirilecek. Turnuvaya katılacak takımlar İstanbul Bayburt SK, Yahya Kemal SK, Sadabad SK, Hamidiye SK, Ümit Spor Kulübü, Abidei Hürriyet SK, Kağıthane SK, Harmantepe SK, Aslantepe SK, Çeliktepe SK, Hürriyetgücü SK, Şirintepe SK, Günyamaç SK, Seyrantepe Of SK, Örnektepe SK, Çatal Zeytin Zümrüt SK olarak açıklandı. Kulüplerin yapacağı maçlar düzenlenen kura çekimi ile belirlendi.
Kağıthane’de bulunan futbol kulüpleri arasında düzenlenecek turnuvanın amacı, U-11 Ligi öncesi hem takımların lige hazırlanması hem de çocukların ara tatillerini sporla geçirmelerini sağlamak. Turnuvada derece elde eden ilk 4 takıma kupa ve madalyaları verilirken, malzeme desteğinde de bulunulacak. Turnuvalar 20 Ocak Pazartesi günü saat 10.00’da Yahya Kemal Spor Tesisi’nde Başkan Öztekin’in başlama vuruşu ile başlayacak.

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