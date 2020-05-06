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Çocuklara Çifte Bayram Hediyesi

ERZURUM HABERLERİ  | 06.05.2020 16:28 | Son Güncelleme

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan tarafından korona salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan vatandaşlara ve özellikle çocuklar için bizzat başlatılan sosyal medya yarışmaları hız kesmeden devam ediyor.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı içerikli şiir, resim, görsel ve videoların gönderilerek yapıldığı son yarışmada dereceye giren çocuklara Aziziye Belediyesi tarafından tablet bilgisayar hediye edildi.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan tarafından korona salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan vatandaşlara ve özellikle çocuklar için bizzat başlatılan sosyal medya yarışmaları hız kesmeden devam ediyor.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı içerikli şiir, resim, görsel ve videoların gönderilerek yapıldığı son yarışmada dereceye giren çocuklara Aziziye Belediyesi tarafından tablet bilgisayar hediye edildi. Belediye yetkilileri tarafından evlerinde teslim edilen hediyeleri alan çocukların sevinçleri görülmeye değerdi. Birincilik ödülünü alan Burak Kahraman’ın belediye ekiplerini Türk bayrağı ve belinde hançeri ile karşılaması dikkat çekti. İkincilik ödülünü Yağmur Azra Ala alırken Ecrin Sema Kocabaş ise üçüncü oldu. Yalnızca bir kişiye verilmesi planlanan ödüller ortaya konan eserlerin birbirinden güzel temalı olması nedeniyle üç yarışmacıya da aynı ödüller verildi. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, korona salgını ile evine kapanmak zorunda kalan çocuk bayramını dilediği gibi kutlayamayan çocukların sosyal medya aktivitelerinin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Normal hayata dönüş zamanına kadar benzeri yarışmaların süreceğini söyleyen Başkan Orhan, çocuklar kadar büyüklerin ilgisinin de görüldüğüne de dikkat çekti.

Birlikte daha güzel bayramlar geçireceğiz
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Korona salgınının meydana getirdiği bu olumsuz durumun yakın zamanda sona ereceğini de hatırlatarak vatandaşların gösterdiği sağduyudan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Orhan, “Erzurumlu hemşehrilerimiz gerekli duyarlılığı göstererek yayılmanın önüne set çekmiştir. Dolayısıyla da büyükşehir illeri arasında giriş çıkış yasağı kalkması bunun göstergesidir. Nice bayramları hep beraber daha coşkulu geçireceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın” şeklinde konuştu.

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