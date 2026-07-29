Çağla Şıkel aradığı aşkı onda buldu! 13 yaş küçük sevgilisiyle böyle görüntülendi

Son dönemde 7 Kocalı Hürmüz müzikalindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi.

Uzun zamandır spor ve sağlıklı yaşam paylaşımlarıyla adından söz ettiren Çağla Şıkel’in kendisinden 13 yaş küçük bir isimle aşk yaşadığı öğrenilmişti.

Çağla Şıkel'in Mertcan Tunca ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Uzun süredir birlikte görüntülenmeyen çift, bu kez Alaçatı sokaklarında kameralara takıldı.

Çağla Şıkel ile Mertcan Tunca, bu kez el ele yürürken kameralara yansıdı. GazeteMagazin tarafından görüntülenen ikili soruları yanıtsız bırakırken Çağla Şıkel'in utangaç tavırları dikkat çekti.