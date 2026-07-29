MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Çağla Şıkel aradığı aşkı onda buldu! 13 yaş küçük sevgilisiyle böyle görüntülendi

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Çağla Şıkel şimdi de özel hayatıyla dikkat çekiyor. Çağla Şıkel kendisinden 13 yaş küçük sevgilisiyle Alaçatı sokaklarında görüntülendi.

Çağla Şıkel aradığı aşkı onda buldu! 13 yaş küçük sevgilisiyle böyle görüntülendi
Öznur Yaslı İkier

Son dönemde 7 Kocalı Hürmüz müzikalindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi.

Uzun zamandır spor ve sağlıklı yaşam paylaşımlarıyla adından söz ettiren Çağla Şıkel’in kendisinden 13 yaş küçük bir isimle aşk yaşadığı öğrenilmişti.

Çağla Şıkel aradığı aşkı onda buldu! 13 yaş küçük sevgilisiyle böyle görüntülendi 1

Çağla Şıkel'in Mertcan Tunca ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Uzun süredir birlikte görüntülenmeyen çift, bu kez Alaçatı sokaklarında kameralara takıldı.

Çağla Şıkel aradığı aşkı onda buldu! 13 yaş küçük sevgilisiyle böyle görüntülendi 2

Çağla Şıkel ile Mertcan Tunca, bu kez el ele yürürken kameralara yansıdı. GazeteMagazin tarafından görüntülenen ikili soruları yanıtsız bırakırken Çağla Şıkel'in utangaç tavırları dikkat çekti.

Çağla Şıkel aradığı aşkı onda buldu! 13 yaş küçük sevgilisiyle böyle görüntülendi 3

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Engin Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli getirildiEngin Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli getirildi
Abonelik sistemi açanları hedef aldı! 'Kendini pazarlamak...' Abonelik sistemi açanları hedef aldı! 'Kendini pazarlamak...'

Anahtar Kelimeler:
Çağla Şıkel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'tarihi adım' olarak niteledi! Irak'la günde 1 milyon varil petrol anlaşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'tarihi adım' olarak niteledi! Irak'la günde 1 milyon varil petrol anlaşması

Öfkeli halk bankaları ateşe verdi! 7 yıldır hesapları blokeli... "Yaşamak istiyoruz"

Öfkeli halk bankaları ateşe verdi! 7 yıldır hesapları blokeli... "Yaşamak istiyoruz"

Mauro Icardi'nin yeni adresi herkesi şaşırttı! İtalyanlar duyurdu

Mauro Icardi'nin yeni adresi herkesi şaşırttı! İtalyanlar duyurdu

Engin Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli getirildi

Engin Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli getirildi

Testlerden geçemedi, Bakanlık karar verdi: Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor

Testlerden geçemedi, Bakanlık karar verdi: Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor

Maaş zammıyla emekli kilitlendi: Banka promosyonunda son durum

Maaş zammıyla emekli kilitlendi: Banka promosyonunda son durum

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.