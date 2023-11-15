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Çocuklara silah satan şahsın evine baskın

15.11.2023 07:48 | Son Güncelleme:
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Çorum’da çocuklara silah satışı yapan bir kişinin evine düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Çocuklara silah satan şahsın evine baskın

Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren Çorum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube ve Büro Amirliği ekipleri Gülabibey Mahallesi Yenidoğan 3. Sokak’ta bir şahsın çocuklara silah satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri şahsın evine operasyon düzenledi. Operasyonda, 1 şahıs gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 1 tüfek, 1 tabanca, 1 pala diye tabir edilen kesici alet, 1 cop ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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