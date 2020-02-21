Çocuklara trafik eğitimi verildi

Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Jandarma Komutanlığınca Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında, Farabi Ortaokulu ve Şehit Koray Seçkin İlkokulunda eğitim gören bin 40 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Murat Dilek tarafından hazırlanan ve sunulan eğitimde "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında, çocuklara trafik kuralları hakkında bilgiler aktarıldı.

Astsubay Murat Dilek,’ ağaç yaş iken eğilir’ prensibiyle çocuklara daha güvenli bir trafik ortamı sağlamak için trafik eğitimine erken yaşta başlamanın kuralların daha iyi benimsenmesine fayda getireceğini uygulamalarla anlattı.

Verilen eğitim kapsamında, ilk ve ortaokul öğrencilerine kavşaklarda ve kara yolunda yaya geçiş kuralları, araçlarda emniyet kemeri kullanımı, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar, traktör ve kamyonet kasalarında yolculuk, bisiklet binme kuralları uygulamalı olarak anlatıldı.

Eğitim sonunda öğrencilere trafik dedektifi kartı ve bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Eğitim öğretim yılı içerisinde projenin doğrudan hedef kitlesi olan çocuk ve gençler grubunda yer alanlara yönelik bilgilendirme seminerleri devam edileceği kaydedildi.

