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Çocuklarda büyümenin izlenmesi hastalıkta erken tanı için önemli

MANİSA HABERLERİ  | 14.04.2020 16:57 | Son Güncelleme

Büyümenin İzlenmesi Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada çocuklarda büyümenin izlenmesinin önemine değinen Manisa Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm.

Çocuklarda büyümenin izlenmesi hastalıkta erken tanı için önemli

Büyümenin İzlenmesi Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada çocuklarda büyümenin izlenmesinin önemine değinen Manisa Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ferhan Odabaşı Cingöz, “Büyümenin izlenmesi, çocuğun hastalık durumunun erken tanı almasında, beslenmenin değerlendirilmesinde, büyümede meydana gelen duraksama ya da yavaşlamaların erken dönemde tespit edilmesinde önemli bir yere sahiptir. Genetik faktörler, hormonlar, cinsiyet, beslenme, metabolik ve kronik hastalıklar, çeşitli enfeksiyonlar ve psikososyal sorunlar büyüme ve gelişmeyi etkilemektedir” dedi.
Manisa Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ferhan Odabaşı Cingöz, 15 Nisan "Büyümenin İzlenmesi Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada bilgilendirmede bulundu. Doğumdan sonra çocuklarda büyümenin izlenmesinin önemine değinen Uzm. Dr. Ferhan Odabaşı Cingöz, şu bilgilere yer verdi: “Ülkemizin geleceği olmalarının yanı sıra toplumun en hassas grubunu oluşturan çocukların, en iyi koşullarda dünyaya gelmelerinin sağlanması, büyüme ve gelişmeleri için uygun ortamın hazırlanması büyük önem taşımaktadır. Çocuğu erişkinden ayıran en önemli özelliklerden biri olan büyüme, anne karnından başlayarak ergenlik döneminin sonuna kadar süren, genetik, hormonal ve çevresel faktörlerden etkilenen, beslenme ve sağlık durumunun önemli rol oynadığı dinamik bir süreçtir. Büyüme, yaşa, mevsime, cinsiyete, organ veya vücut bölümüne göre ve farklı çocukluk dönemlerine göre değişen tempolarda seyretmektedir. Bu nedenle sürekli ve multidisipliner bir izlem gerektirir. Büyümenin izlenmesi çocuk sağlığı takibinin ihmal edilmemesi gereken bir parçasıdır. Çocuğun ölçümlerinin belirli aralıklarla yapılarak standart büyüme eğrilerine işlenmesi büyümenin izlenmesi olarak tanımlanır. Büyümeyi değerlendirmede sıklıkla kullanılan ölçümler baş çevresi, vücut ağırlığı, boy uzunluğu, uzama hızı ve gereken olgularda üst-orta kol çevresi, deri kıvrım kalınlığı ve vücut kısımlarının birbirine oranıdır”
Büyümenin izlemi doğumla başladığını belirten Uzm. Dr. Ferhan Odabaşı Cingöz, “Büyüme izlemi doğumda başlar ve çocukluk dönemi boyunca belirli aralıklarla gerek pediatristler, gerekse aile hekimleri tarafından rutin bir şekilde tekrarlanır. Çocukların ilk 1 ayda haftada bir, 1-6 ay arası ayda bir, 6-12 ay arası 3 ayda bir, 1-3 yaş arası 6 ayda bir, 3-6 yaş arasında ise yılda bir kez hekim tarafından değerlendirilmesi önerilmektedir. Büyümenin izlenmesi, çocuğun hastalık durumunun erken tanı almasında, beslenmenin değerlendirilmesinde, büyümede meydana gelen duraksama ya da yavaşlamaların erken dönemde tespit edilmesinde önemli bir yere sahiptir. Genetik faktörler, hormonlar, cinsiyet, beslenme, metabolik ve kronik hastalıklar, çeşitli enfeksiyonlar ve psikososyal sorunlar büyüme ve gelişmeyi etkilemektedir. Sonuç olarak, büyümenin doğru değerlendirilebilmesi için, çocukların düzenli izlemi şarttır. Boy kısalığı, büyüme geriliği ve buna sebep olan nedenlerin erken dönemde yakalanması ve tedavi edilmesi sağlıklı nesillerin yetişmesine katkıda bulunacaktır" ifadelerini kullandı.

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