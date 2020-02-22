Çocuklardan küçük dostlar için anlamlı etkinlik

Bağcılarda bir AVM’’de sömestr tatili boyunca “Eğlen, öğren, yardım et” sloganıyla mutfakta yemek yapımı ve pratik tarifleri öğrenen çocukların 10’ar liradan satarak elde ettiği gelirle sokak hayvanları için mama alındı.

AVM yönetimi tarafından 18 Ocak - 2 Şubat 2020 tarihleri arasında “Oasis Cadde Mutfak” etkinliği düzenlendi. “Eğlen, öğren, yardım et” sloganıyla gerçekleşen programda sömestr tatilindeki çocuklara mutfakta yemek yapımı ve pratik tarifleri öğretildi. Bunun karşılığında ise hayır işinde kullanılacağı söylenerek 10’ar TL ücret alındı.

Başkan Lokman Çağırıcı’ya teşekkür ettiler

İki hafta süren program sonunda toplanan parayla 250 kilogram köpek ve kedi maması satın alındı. Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahade Merkezi’ni ziyaret eden Oasis Cadde yönetimi ve çalışanları yanlarında getirdikleri 15 torba mamayı da yetkililere teslim etti. Bu tarz sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceğini belirten ziyaretçiler, “Böyle anlamlı bir projede yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Bu süreçte bize katkılarından dolayı Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı’ya, etkinliğe katılarak veya etkinliğe katılmadan yardımda bulunarak bize destek verenlere çok teşekkür ederiz” açıklamasını yaptı.

Ziyaret sonunda katılımcılar, hayvan barınağı önünde hatıra fotoğrafı çekildi.

