Çocuklardan kuşlara yuva

Bingöl’ün Solhan ilçesinde pandemi nedeniyle evden çıkmayan çocuklar, dayılarının getirdiği kuş evlerini boyayıp ağaçlara asarak yem bıraktı.

İlçede yaşayan Osman Ayman, pandemi sürecinde evde vakitlerini geçiren yeğenleri için kuş yuvaları aldı. Ayman, yeğenlerine "onları boyayıp, ağaçlara asabilirsiniz" diyerek, yuvaları teslim etti. Kuş evlerini rengarenk boyayan çocuklar, dedelerinin bahçesindeki ağaçlara yuvaları astı. Kuşlara yuva hazırlamanın mutluluğunu yaşayan çocuklar, yem de bıraktı.

Dayılarının kuş yuvalarını getirdiğini aktaran Sümeyye Feyza Bulak, "Ablamla kutuyu açtığımızda içinde minik minik kuş yuvalarını gördük ve onları boyamak için heveslendik. Dayım ’istediğiniz gibi serbestçe boyayabilirsiniz’ dedi. Bir kaçını kuzenlerime gönderdi bir kaçını da benle ablama verdi.Ablamla boyayıp bahçeye geri getirdik. Bunları asarak kuşlarımıza mini mini yuvalar vermiş olduk’ dedi.

Kuzenleriyle beraber boyadıkları kuş evlerini dedelerinin bahçesindeki ağaçlara astıklarını aktaran Hamza Döner," Yemlerini bıraktık şuan kuşların gelmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kuzenlerine yardım eden Minik Musab Döner ise "Kuşları severim, kuşları koruyalım”mesajı verdi.

