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Çocuklardan video konferanslı 23 Nisan kutlaması

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 22.04.2020 12:52 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi’ne bağlı eğitim destek evleri ve çocuk merkezlerinde eğitim gören çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını video konferans yönetimi ile kutladı.Bağlar Belediyesi bünyesindeki eğitim destek evleri ve çocuk merkezlerinde faaliyet gösteren çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını alışılmışın dışında bir yöntem ile kutladı.

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi’ne bağlı eğitim destek evleri ve çocuk merkezlerinde eğitim gören çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını video konferans yönetimi ile kutladı.
Bağlar Belediyesi bünyesindeki eğitim destek evleri ve çocuk merkezlerinde faaliyet gösteren çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını alışılmışın dışında bir yöntem ile kutladı. Yaşları 5 ile 10 arasında değişen kız ve erkek çocuklar yeni tip korona virüs önlemleri nedeniyle evlerinde kalmak zorunda kalınca bayram coşkularını video konferans yöntemi ile dile getirerek renkli görüntüler oluşturdu. Günün anlam ve önemini belirten şiirler ve sözlerle videolar hazırlayan çocuklar neşeli ve coşkulu şekilde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Başkan Beyoğlu çocukları tebrik etti
Anlamlı davranışlarından dolayı çocukları tebrik eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, salgın riski nedeniyle dışarı çıkamayan çocukların buna rağmen video konferans yöntemi ile kendi bayramlarını kutlayarak örnek bir davranışa imza attığını söyledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının cumhuriyetin kurucusu gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına hediye edildiğini belirten Beyoğlu, bu anlamlı gün nedeniyle çocukların bayramını kutladı.

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