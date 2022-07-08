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"Çocuklarımıza Kodlama Öğretiyoruz Projesi" ilk mezunlarını verdi

08.07.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 Şubat'ta başlayan kodlama eğitimlerinde çocuklara; problem çözme, algoritmalar, akış şemaları, değişkenler, kontrol yapıları, koşullu eylemler ve döngüler gibi konuları kapsayan dersler verildi

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk'ün 12 hafta süren Çocuklarımıza Kodlama Öğretiyoruz Projesi ilk mezunlarını verdi.

Albaraka Türk açıklamasına göre, 2 Şubat'ta başlayan kodlama eğitimlerinde çocuklara; problem çözme, algoritmalar, akış şemaları, değişkenler, kontrol yapıları, koşullu eylemler ve döngüler gibi konuları kapsayan dersler verildi.

Çocuklar; 3'ü kurum içinden, 5'i Albarakatech Global'den olmak üzere, toplamda 8 eğitmen tarafından müfredatı hazırlanan eğitim programıyla oyunlar ve animasyonlar hazırlayarak kodlamaya eğlenceli bir giriş yaptı.

12 hafta süren eğitimlere etkin bir şekilde katılım sağlayan çocuklara sertifikaları Genel Müdür Malek Khodr Temsah, Genel Müdür Yardımcıları, direktörler ve birim müdürlerinin katıldığı programda verildi.

Albaraka Türk Eğitim ve Kariyer Yönetimi Müdürlüğü'nün yürüttüğü, banka çalışanlarının çocuklarını kapsayan proje; çocukların gelişimini desteklemeyi, geleceğe daha iyi hazırlanmalarını sağlamayı ve çağı yakalayacak yetkinlikler kazandırmayı amaçlıyor.

Eğitim projelerine gelecek dönemde de devam edilmesi planlanıyor.

- "Çocuklarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirdiğimiz için çok mutluyum"

Açıklamada, projenin ilk mezunlarını vermesine ilişkin görüşleri yer alan Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Çelik, banka olarak, aile olmanın gereksinimlerini karşılamaya her zaman gayret ettiklerini ve etmeye de devam edeceklerini bildirdi.

Bu gereksinimlerden bir tanesinin "çocuklara yönelik yapacakları yatırımlar" olduğunu kaydeden Çelik, şu açıklamalarda bulundu:

"Düzenleyeceğimiz eğitim programları da yatırımların ana omurgasını oluşturuyor. Burada temel hedefimiz; çocuklarımızı geleceğe iyi bir şekilde hazırlamak. Bu kapsamda da Eğitim ve Kariyer Yönetimi Müdürlüğümüz nitelikli bir Kodlama Eğitimi hazırladı.

Böylece çocuklarımıza yönelik projelerimize güzel bir başlangıç yaptık. Ben süreçte emeği geçen çalışma arkadaşlarımı ve eğitimi başarıyla tamamlayan sevgili çocuklarımızı tebrik ediyorum. Ayrıca; ülkemize, çocuklarımıza ve geleceğimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirdiğimiz için çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum."

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