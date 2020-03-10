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Çocukların çakmakla oyunu yangın çıkarttı

SAMSUN HABERLERİ  | 10.03.2020 21:17 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde çocuklar çakmakla oynayan çocuklar yangına neden oldu.Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 2 katında İsmet Kara’ya ait daireye misafirliğe gelen çocukların oyun oynadığı odada yangın çıktı.

Samsun’un Bafra ilçesinde çocuklar çakmakla oynayan çocuklar yangına neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 2 katında İsmet Kara’ya ait daireye misafirliğe gelen çocukların oyun oynadığı odada yangın çıktı. Odadan çıkan dumanları gören İsmet Kara, eşi ve çocuklar ile birlikte evden çıkarak yan dairede oturan oğlunun evine sığındı. Oğlu tarafından itfaiye ekiplerine haber verilmesi üzere olay yerine kısa sürede gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yanan koltuğa ve halıya müdahale ederek söndürdü. Yangının arka odada oyun oynayan çocukların çakmakla oynarken çıktığı tahmin ediliyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye kiplerinin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

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