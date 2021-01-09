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Çocukların tehlikeli bisiklet yolculuğu kameraya takıldı

09.01.2021 09:33 | Son Güncelleme:
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Çocukların tehlikeli bisiklet yolculuğu kameraya takıldı

Bursa İnegöl’de 3 çocuğun bindiği bisikleti görenlerin yürekleri ağza getirdi.

Bursa İnegöl’de 3 çocuğun bindiği bisikleti görenlerin yürekleri ağza getirdi. Çocukların tehlikeli yolculuğu ise böyle görüntülendi.
İnegöl’de en kolay ulaşım aracı olarak Bisiklet ve Motosiklet ile Elektrikli bisikletler yaygın bir şekilde kullanıyor. Bazen bu tip araç ve gereçleri kullananlarını görenler şaşırıp kalıyor. Kemalettin Şamipaşa Caddesinde bir kişinin binmesi gereken bisiklete 3 kişi bindi. Tehlikenin farkında olmayan çocuklar trafiğinin en yoğun olduğu cadde de bisikletle seyir halindeyken böyle görüntülendi. Yaptıklarının oyun olduğunu sanan küçük çocuklar hiç bir şey olmamış gibi biri önde oturdu.
Biri bisikleti sürdü, biride bisikleti sürenin omuzlarına tutunarak yolcuk etti. Bir süre sonra çocuklar gözden kayboldular geri ise bu tehlikeli yolculuklarındaki görüntüler kaldı.

Çocukların tehlikeli bisiklet yolculuğu kameraya takıldı

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