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  4. Çocuklarıyla aynı sırada kitap okuyorlar

Çocuklarıyla aynı sırada kitap okuyorlar

KÜTAHYA HABERLERİ  | 14.01.2020 11:15 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde başlatılan kitap okuma programına, Pazarlar İlçe Müftüsü Murat Hasankahyaoğlu ve Şaphane Kızılay Derneği Başkanı İbrahim Tokyay katıldı.Proje çerçevesinde öğrenciler, velileri ve öğretmenleri ile birlikte kitap okuyor.

Çocuklarıyla aynı sırada kitap okuyorlar

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde başlatılan kitap okuma programına, Pazarlar İlçe Müftüsü Murat Hasankahyaoğlu ve Şaphane Kızılay Derneği Başkanı İbrahim Tokyay katıldı.
Proje çerçevesinde öğrenciler, velileri ve öğretmenleri ile birlikte kitap okuyor. Ayrıca kitap okuma programına ilçeden ve komşu ilçelerden idareciler katılıyor.
Şaphane ilçesi Kızılay Derneği Başkanı İbrahim Tokyay, “böyle bir projede bulunmaktan çok mutlu oldum. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederim” diye konuştu.
Pazarlar İlçe Müftüsü Murat Hasankahyaoğlu, “İslam’ın ilk emri olan oku emrini böyle bir proje ile gerçekleştiren öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ederim” dedi
Velilerin çocuklarıyla birlikte kitap okumalarının öğrencileri teşvik ettiğini belirten Pazarlar İlkokulu Müdürü Mustafa Dertli, "Bakanlığımız tarafından uygulanan 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında başlatılan projemize velilerimiz ilgi gösteriyor. Ayrıca kitap okuma programlarına idarecilerin de katılması öğrencilerimiz üzerinde artı motivasyon oluşturuyor. Okumak eğitimin temelidir. Bazen en ücra yerlerden nice cevherler çıkar. Bunun için çok okumak gerekir” şeklinde konuştu.

Çocuklarıyla aynı sırada kitap okuyorlar

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