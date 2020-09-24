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Çocukluğundan beri yaptığı işi şimdi yılda bir kez yapıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.09.2020 13:48 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde ayakkabı tamirciliği yapan Abdullah Akça, eskiden futbol topunun çok kıymetli olduğunu ve patlayan topların tamiri için gelenlerin çok olduğunu belirterek, "Şimdi ise yılda bir kez çocuklar tamir için ya geliyor ya da gelmiyor" dedi.Yahyalı ilçesinde 10 yaşından beri ayakkabı tamirciliği ile uğraştığını söyleyen Abdullah Akça, daha önceki zamanlarda ilçede bir elin parmağını geçmeyecek kadar futbol topu olduğunu anlattı.

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde ayakkabı tamirciliği yapan Abdullah Akça, eskiden futbol topunun çok kıymetli olduğunu ve patlayan topların tamiri için gelenlerin çok olduğunu belirterek, "Şimdi ise yılda bir kez çocuklar tamir için ya geliyor ya da gelmiyor" dedi.
Yahyalı ilçesinde 10 yaşından beri ayakkabı tamirciliği ile uğraştığını söyleyen Abdullah Akça, daha önceki zamanlarda ilçede bir elin parmağını geçmeyecek kadar futbol topu olduğunu anlattı. Top patladığı zaman çocukların tamir ettirmek için ayakkabı tamir dükkanına geldiğini ifade eden Akça, "Topu açıp, patlağını tamir ettikten sonra yeniden dikerdik. Futbol topu o dönemlerde değerli ve az olduğu için, patladığında vazgeçilecek bir şey değildi" diye konuştu.
Akça, "Mahalle arasında gezdiğimde gördüğüm her futbol topunu tanırım" diyerek, ilçedeki her futbol topunun tamir için elinden geçtiğini söyledi.
Futbol topu dikim işinin ayrı bir tekniği olduğunun altını çizen Akça, "Öncelikle makine dikişi yöntemiyle üretilen toplar tamir edilmiyor. Tamir edilecek topun el dikişi üretilmiş olması gerekmektedir. Futbol topu dikişi çift taraflı ters dikiş metoduyla yapılır. Biraz zahmetli bir iştir. Ancak çocukların sevincine ortak olmak tüm yorgunluğu zahmeti alıyor. Önceki zamanlarda futbol topu tamiri için gelenler çok oluyordu. Hem teknolojinin gelişmesi hem de futbol topunun yaygınlaşması sonrasında yılda bir top tamire ya geliyor ya gelmiyor. Gelen top da ilçemizdeki kulüplerden gelen pahalı maç topları oluyor. Okullardan gelen topları ise ücretsiz tamir ediyoruz" ifadesinde bulundu.

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