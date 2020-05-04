Coğrafi işaret tescilli Çamoluk kuru fasulyesi organik üretilecek

GİRESUN (AA) - Giresun'un Çamoluk ilçesinde, coğrafi işaret belgeli ''Çamoluk Şeker Kuru Fasulyesi'' ile siyez buğdayının organik olarak üretimi için proje başlatıldığı bildirildi.

Giresun Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Angın, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen "Organik Havzalarda Organik Üretimin Geliştirilmesi Projesi"nin hayata geçirildiğini belirtti.

Angın, çalışmalar kapsamında Çamoluk ilçesinde çiftçilere organik gübre dağıtımı yapıldığını, böylelikle organik kuru fasulye ve siyez buğdayı yetiştiriciliğine geçiş için ilk adımın atıldığı aktardı.

Organik tarımın, toprağa zarar vermeden üretkenliği arttırarak, sağlıklı ürünler yetiştirmeyi amaçlayan bir uygulama olduğunu vurgulayan Angın, şunları kaydetti:

"DOKAP tarafından belirlenen organik havzalarda, organik üretimin geliştirilmesi amacıyla il müdürlüğümüzce proje bazlı çalışmalara hız verilmiştir. Bu amaçla, Çamoluk'ta il müdürlüğümüz ve DOKAP destekleri sayesinde üretimi son yıllarda oldukça artış gösteren siyez buğdayı ve 'Çamoluk Şeker Kuru Fasulyesi'nde organik tarım sürecine geçiş için harekete geçilmiştir."

İlçede 874 dekar alanda siyez buğdayı ve 385 dekar alanda da Çamoluk Şeker Kuru Fasulyesi tarımı yapıldığı belirten Angın, proje kapsamında çiftçilere toplam 378 ton organik katı gübrenin dağıtıldığını bildirdi.

