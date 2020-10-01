Coğrafi işaret tescilli Sürmene bıçağının müzesi yapılacak

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ve Sürmene Belediyesince imzalanan protokol kapsamında, Sürmene bıçağının sergileneceği müze oluşturulacak.

DOKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, coğrafi işaret tescili olan Sürmene bıçağının üretim aşamalarını, üretim metodunu, tarihsel gelişimini ve yapım araçlarını sergileyen bıçak müzesi oluşturulması için DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman ile Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün sözleşme imzaladı.

DOKA Genel Sekreteri Adıyaman, imza töreninde, yapılması planlanan müzenin, Sürmene'de tarihi bir geçmişe sahip olan bıçak kültürünü tüm yönleriyle gelecek kuşaklara aktarması bakımından önemli olduğunu belirtti.

Müzenin hem milli ve kültürel değerleri geleceğe taşıması hem de turizm alanında yeni destinasyonlar oluşturması yönüyle önem taşıdığına işaret eden Adıyaman, şunları kaydetti:

"Ülkemizde yaşayan herkesin ortak değeri olan, belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunması gerekiyor. Bu proje, Sürmene bıçağını koruyacak, pazarlama gücü katacak, bıçağın gerçek üreticilerini koruyarak kolektif bir hak olarak kırsal kalkınmaya ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Bölgemiz turizmine de ayrıca ivme katacağını düşünüyorum. Bölgemizi geleceğe taşıyacak projelere destek vermeye devam edeceğiz."