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Çok amaçlı Sarıhamzalı parkı açıldı

ADANA HABERLERİ  | 14.10.2020 10:13 | Son Güncelleme

Seyhan Belediyesi’nce yapımı tamamlanan Sarıhamzalı çok amaçlı parkının açılışı, pandemi şartları gözetilerek Başkan Akif Kemal Akay, meclis üyeleri, muhtarlar ve halkın katılımıyla gerçekleştirildi.Sarıhamzalı Mahalle Muhtarlığının bulunduğu alan, içinde çocuk oyun alanları, voleybol sahası, spor ve dinlenme alanlarının olduğu parka dönüştürüldü.

Seyhan Belediyesi’nce yapımı tamamlanan Sarıhamzalı çok amaçlı parkının açılışı, pandemi şartları gözetilerek Başkan Akif Kemal Akay, meclis üyeleri, muhtarlar ve halkın katılımıyla gerçekleştirildi.
Sarıhamzalı Mahalle Muhtarlığının bulunduğu alan, içinde çocuk oyun alanları, voleybol sahası, spor ve dinlenme alanlarının olduğu parka dönüştürüldü. Mahallenin merkezinde bulunan park alanının etrafındaki tüm binalar da halkın onayı alınarak belediye ekiplerince boyandı. Park ve çevredeki binalar estetik açıdan birleştirildi.
Tamamlanan Sarıhamzalı Parkı’nın pandemi nedeniyle ertelenen açılışı maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyularak gerçekleştirildi.
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, amaçlarının Seyhan’ı dolayısıyla dünyayı daha yaşanabilir kılmak olduğunu söyledi. 96 mahalleye eşit ve halka dokunan hizmetler götürmeye devam edeceklerini aktaran Başkan Akay, “Hizmeti yol arkadaşlarımla birlikte sizin ayağınıza götüreceğiz, sizlerin de size ait hizmetleri sahiplenerek koruyacağınıza inanıyorum” dedi. Başkan Akay konuşmasına daha sonra şöyle devam etti:
“Bugün burada Sarıhamzali Mahallesi için bir ilki gerçekleştiriyoruz. Yapılan parka sahip çıkılması durumunda biz daha çok şevklenecek ve diğer hizmetlerin Mahallenize gelmesine hız vermiş olacaksınız. Belli bir plan çerçevesinde kadınların dinlenip zaman geçirebileceği ve daha da önemlisi meslek öğrenebileceği SEYMER, ilkbaharda çocuk yüzme havuzu ve futbol sahasını da Sarıhamzalı Mahallesine kazandıracağız. Bugün açılan parkın diğer bir özelliği amacına ulaşması durumunda örnek olacak olması. Şayet park kullanım açısından amacına ulaşırsa diğer Mahallelere de benzerlerini yapacağız Bu nedenle size güveniyoruz. Çünkü biliyoruz parkı yapmak değil yaşatmak önemlidir. Sizlerin parkınıza sahip çıkacağına inanıyor hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum.”
Daha sonra Başkan Akay, meclis üyeleri, belediye bürokratları, muhtarlar ve Mahalle halkı parkın açılışını gerçekleştirdi. Pandemi kurallarına uyularak gerçekleştirilen parkın açılış töreni 30 dakikada tamamlandı. Açılışın ardından çocuklara pamuklu şeker ve aşure dağıtıldı.

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