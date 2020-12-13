Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 1. etap çalışmaları sürüyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 1. etap çalışmalarını yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon halkının yenilenmesini ve estetik bir görünüme kavuşturulmasını uzun zamandır beklediği Çömlekçi Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Başkan Zorluoğlu’nun incelemeleri sırasında, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur, Meclis Başkan Vekili Mehmet Karaoğlu ve ilgili daire başkanları da hazır bulundu. Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin son durumu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Zorluoğlu, “Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi çalışmalarını zaman zaman yerinde denetliyoruz. Yaptığımız çalışmalar neticesinde Çömlekçi Projemizin 1. etabının projesi ve ihalesi yapıldı. Şu anda da yüklenici firmamız inşaata başladı. Çömlekçi’nin 2,3 hektarlık alanında 108 tane daire, 20 tane de iş yeri yapılacak ve burası tamamlandığında hakikaten mimarisi ve estetik güzellikleri ile bu bölgeye güzellik katacak. 1. etap itibarıyla Çömlekçi bölgesi bütünüyle yenilenmiş olacak” ifadelerini kullandı.

Projenin 2. etap çalışmaları ile ilgili de bilgi veren Başkan Zorluoğlu, “Şehre daha yakın bölge olan 2. etap çalışmalarımız da süratle devam ediyor. Kamulaştırma işlemleri kapsamında bazı hak sahiplerimizle kat karşılığı anlaşıyoruz, bazıları ile kamulaştırma yöntemiyle anlaşma sağlayacağız. Hedefimiz kamulaştırma işlemlerini bir an önce tamamlayarak, bu bölgenin de projesini ve ihalesini yapmak. İnşallah çok uzak olmayan bir süre içerisinde yeni Çömlekçi Mahallesi, Trabzon’umuzun güzelliğine güzellik katacak bir görünüme kavuşacak. Doku içerisinde yer alan tarihi yapıları da yıkmıyoruz. Bunlarla alakalı olarak bir kısmını proje içerisine koruyoruz, bir kısmını yeniden inşa etmek suretiyle uygun alanlarda muhafaza ediyoruz. 1’inci etaptaki biraz daha modern görünümlü Çömlekçi’nin yanında, 2. etapta şehre doğru daha eski Trabzon’u andırır bir anlayışla, tarihi binaları da koruyarak bir mahalle dokusunu muhafaza etmek ve Çömlekçi Mahallesi’ni geçmişinden koparmamak istiyoruz. Çalışmalar tamamlandığında Trabzon’a yakışır bir Çömlekçi’yi hemşehrilerimizle buluşturacağız” dedi.

Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ Başkanlığı olarak Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi’ne son 2 yılda büyük ivme kazandırdıklarını da dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Bu noktada gerek biz gerek TOKİ Başkanlığımız yoğun bir gayret içerisindeyiz. Burada Çömlekçi’ye verdiği özel destekten dolayı Cumhurbaşkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu projenin uygulanabilir hale gelmesi için çok büyük destek veren Çevre ve Şehircilik Bakanımıza gönülden teşekkür ediyorum. Ve değerli TOKİ Başkanımızın da gündeminde her gün Trabzon ve Çömlekçi var. TOKİ Başkanımıza da projeye ve şehrimize yaptığı katkılar nedeniyle şahsım ve Trabzon adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



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