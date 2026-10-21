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Como - Manchester United Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Como, Manchester United ile Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir mücadeleye çıkacak. İki takım da farklı liglerden geliyor ve kadrolarında önemli eksiklikler var. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Como - Manchester United Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
Şampiyonlar Ligi
Como
4 - 1
MS
Manchester United
Stadyum: Stadio Giuseppe Sinigaglia Yayın: tabii Spor Hakem: Sven Jablonski

Como ile Manchester United, 21 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Stadio Giuseppe Sinigaglia sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Como, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında kendine yer arıyor. Manchester United ise zorlu bir deplasmanda galibiyet peşinde.

Lig Durumu

Como

5. İtalya Serie A Ligi
O
7
G
4
B
2
M
1
P
14
12
Attığı Gol
7
Yediği Gol
+5
Averaj

Manchester United

13. İngiltere Premier Ligi
O
7
G
1
B
4
M
2
P
7
10
Attığı Gol
10
Yediği Gol
0
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Como 12 / 7
Manchester United 10 / 10

İç Saha / Deplasman Performansı

Como İç saha
Oynanan Maç
2
G / B / M
1 / 1 / 0
Gol
2 – 1
Manchester United Deplasman
Oynanan Maç
4
G / B / M
0 / 3 / 1
Gol
4 – 6

Como (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 4 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 14 puanla 5. sırada.

Manchester United (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 2 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 7 puanla 13. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Como G B M G G

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 Fiorentina 1-3 Como İtalya Serie A Ligi G
  • 14.10.2026 Feyenoord 3-2 Como Şampiyonlar Ligi M
  • 11.10.2026 Como 0-0 Roma İtalya Serie A Ligi B
  • 20.09.2026 Frosinone 2-0 Como İtalya Serie A Ligi M
  • 14.09.2026 Como 2-1 Parma İtalya Serie A Ligi G
Manchester United B B B M B

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 Leeds United 1-1 Manchester United İngiltere Premier Ligi B
  • 13.10.2026 Atletico Madrid 2-0 Manchester United Şampiyonlar Ligi M
  • 10.10.2026 Manchester United 1-1 Tottenham Hotspur İngiltere Premier Ligi B
  • 20.09.2026 Fulham 1-1 Manchester United İngiltere Premier Ligi B
  • 16.09.2026 Manchester United 2-3 Brighton & Hove Albion İngiltere Lig Kupası M

Manchester United, son 3 maçında 3 beraberlik alarak galibiyetten uzak kaldı.

Maç öncesi değerlendirme

Como, son dönemdeki formuyla umut verici bir görüntü sergiliyor. 5 maçta 3 galibiyet alarak, sezona olumlu bir başlangıç yaptılar ve evlerinde de etkili bir performans sergilemeye devam ediyorlar.
Manchester United ise uzak deplasmana çıkarken, son maçlarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. 5 maçta 4 beraberlik alarak, istikrarsız bir görüntü çizdiler ve bunu aşmak için mücadele etmeleri gerekecek.

Eksik Oyuncular

Como

9 eksik
Moise Kean Sakat Bacağından Sakat
Assane Diao Sakat Uyluk Sakatlığı
Adrian Lahdo Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Willy Kambwala Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Jayden Addai Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Maxence Caqueret Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Trevoh Chalobah Sakat Adale Problemi
Edoardo Goldaniga Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Jesus Rodriguez Sakat

Manchester United

10 eksik
Tom Heaton Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat
Manuel Ugarte Sakat Diz Sakatlığı
Kobbie Mainoo Sakat
Patrick Dorgu Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat
Leny Yoro Cezalı Kırmızı Kart Cezalısı
Benjamin Sesko Sakat Bacağından Sakat
Luke Shaw Sakat
Lisandro Martinez Sakat Kas Sakatlığı
Ayden Heaven Sakat Hasta
Marcus Rashford Sakat Kalçasından Sakat

Como kadrosunda Moise Kean (Sakat - Bacağından Sakat), Assane Diao (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Adrian Lahdo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Willy Kambwala (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Jayden Addai (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Maxence Caqueret (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Trevoh Chalobah (Sakat - Adale Problemi), Edoardo Goldaniga (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Jesus Rodriguez (Sakat) yer almıyor.

Manchester United kadrosunda Tom Heaton (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Manuel Ugarte (Sakat - Diz Sakatlığı), Kobbie Mainoo (Sakat), Patrick Dorgu (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Leny Yoro (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Benjamin Sesko (Sakat - Bacağından Sakat), Luke Shaw (Sakat), Lisandro Martinez (Sakat - Kas Sakatlığı), Ayden Heaven (Sakat - Hasta) ve Marcus Rashford (Sakat - Kalçasından Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Nico Paz Como 2 Gol 2 Asist
Martin Baturina Martin Baturina Como 2 Gol 1 Asist
Assane Diao Assane Diao Como 2 Gol 1 Asist
Anastasios Douvikas Anastasios Douvikas Como 3 Gol 0 Asist
Bruno Fernandes Bruno Fernandes Manchester United 3 Gol 1 Asist
Bryan Mbeumo Manchester United 4 Gol 0 Asist
Matheus Cunha Matheus Cunha Manchester United 1 Gol 2 Asist
Luke Shaw Manchester United 0 Gol 1 Asist

Como kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Anastasios Douvikas, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Nico Paz. Manchester United kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Bryan Mbeumo, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Matheus Cunha.

Sıkça Sorulan Sorular
Como - Manchester United maçı ne zaman?

21 Ekim 2026

Como - Manchester United maçı saat kaçta?

19:45

Como - Manchester United maçı hangi kanalda?

Tabii Spor

Como - Manchester United maçında hangi oyuncular eksik?

Como'da Moise Kean, Assane Diao, Adrian Lahdo, Willy Kambwala, Jayden Addai, Maxence Caqueret, Trevoh Chalobah, Edoardo Goldaniga ve Jesus Rodriguez; Manchester United'da ise Tom Heaton, Manuel Ugarte, Kobbie Mainoo, Patrick Dorgu, Leny Yoro, Benjamin Sesko, Luke Shaw, Lisandro Martinez, Ayden Heaven, Marcus Rashford yok.

Como ve Manchester United'ın ligde kaç puanı var?

Como'nun 14, Manchester United'ın ise 7 puanı var.

Canlı anlatım

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