Como - Manchester United Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Como ile Manchester United, 21 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Stadio Giuseppe Sinigaglia sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Como, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında kendine yer arıyor. Manchester United ise zorlu bir deplasmanda galibiyet peşinde.
Como (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 4 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 14 puanla 5. sırada.
Manchester United (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 2 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 7 puanla 13. sırada.
Manchester United, son 3 maçında 3 beraberlik alarak galibiyetten uzak kaldı.
Como, son dönemdeki formuyla umut verici bir görüntü sergiliyor. 5 maçta 3 galibiyet alarak, sezona olumlu bir başlangıç yaptılar ve evlerinde de etkili bir performans sergilemeye devam ediyorlar.
Manchester United ise uzak deplasmana çıkarken, son maçlarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. 5 maçta 4 beraberlik alarak, istikrarsız bir görüntü çizdiler ve bunu aşmak için mücadele etmeleri gerekecek.
Como kadrosunda Moise Kean (Sakat - Bacağından Sakat), Assane Diao (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Adrian Lahdo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Willy Kambwala (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Jayden Addai (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Maxence Caqueret (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Trevoh Chalobah (Sakat - Adale Problemi), Edoardo Goldaniga (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Jesus Rodriguez (Sakat) yer almıyor.
Manchester United kadrosunda Tom Heaton (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Manuel Ugarte (Sakat - Diz Sakatlığı), Kobbie Mainoo (Sakat), Patrick Dorgu (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Leny Yoro (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Benjamin Sesko (Sakat - Bacağından Sakat), Luke Shaw (Sakat), Lisandro Martinez (Sakat - Kas Sakatlığı), Ayden Heaven (Sakat - Hasta) ve Marcus Rashford (Sakat - Kalçasından Sakat) yer almıyor.
Como kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Anastasios Douvikas, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Nico Paz. Manchester United kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Bryan Mbeumo, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Matheus Cunha.