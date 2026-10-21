Como - Manchester United Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Şampiyonlar Ligi Como 4 - 1 MS Manchester United

Como ile Manchester United, 21 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Stadio Giuseppe Sinigaglia sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Como, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında kendine yer arıyor. Manchester United ise zorlu bir deplasmanda galibiyet peşinde.

Lig Durumu Como 5. İtalya Serie A Ligi O 7 G 4 B 2 M 1 P 14 12 Attığı Gol 7 Yediği Gol +5 Averaj Manchester United 13. İngiltere Premier Ligi O 7 G 1 B 4 M 2 P 7 10 Attığı Gol 10 Yediği Gol 0 Averaj Gol Durumu (Toplam) Como 12 / 7 Manchester United 10 / 10 İç Saha / Deplasman Performansı C Como İç saha Oynanan Maç 2 G / B / M 1 / 1 / 0 Gol 2 – 1 MU Manchester United Deplasman Oynanan Maç 4 G / B / M 0 / 3 / 1 Gol 4 – 6

Como (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 4 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 14 puanla 5. sırada.

Manchester United (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 2 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 7 puanla 13. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Como G B M G G tüm kulvarlar Fiorentina 1-3 Como İtalya Serie A Ligi G

Feyenoord 3-2 Como Şampiyonlar Ligi M

Como 0-0 Roma İtalya Serie A Ligi B

Frosinone 2-0 Como İtalya Serie A Ligi M

Como 2-1 Parma İtalya Serie A Ligi G Manchester United B B B M B tüm kulvarlar Leeds United 1-1 Manchester United İngiltere Premier Ligi B

Atletico Madrid 2-0 Manchester United Şampiyonlar Ligi M

Manchester United 1-1 Tottenham Hotspur İngiltere Premier Ligi B

Fulham 1-1 Manchester United İngiltere Premier Ligi B

Manchester United 2-3 Brighton & Hove Albion İngiltere Lig Kupası M

Manchester United, son 3 maçında 3 beraberlik alarak galibiyetten uzak kaldı.

Maç öncesi değerlendirme

Como, son dönemdeki formuyla umut verici bir görüntü sergiliyor. 5 maçta 3 galibiyet alarak, sezona olumlu bir başlangıç yaptılar ve evlerinde de etkili bir performans sergilemeye devam ediyorlar.

Manchester United ise uzak deplasmana çıkarken, son maçlarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. 5 maçta 4 beraberlik alarak, istikrarsız bir görüntü çizdiler ve bunu aşmak için mücadele etmeleri gerekecek.

Eksik Oyuncular Como 9 eksik Moise Kean Assane Diao Adrian Lahdo Willy Kambwala Jayden Addai Maxence Caqueret Trevoh Chalobah Edoardo Goldaniga Jesus Rodriguez Manchester United 10 eksik Tom Heaton Manuel Ugarte Kobbie Mainoo Patrick Dorgu Leny Yoro Benjamin Sesko Luke Shaw Lisandro Martinez Ayden Heaven Marcus Rashford

Como kadrosunda Moise Kean (Sakat - Bacağından Sakat), Assane Diao (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Adrian Lahdo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Willy Kambwala (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Jayden Addai (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Maxence Caqueret (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Trevoh Chalobah (Sakat - Adale Problemi), Edoardo Goldaniga (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Jesus Rodriguez (Sakat) yer almıyor.

Manchester United kadrosunda Tom Heaton (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Manuel Ugarte (Sakat - Diz Sakatlığı), Kobbie Mainoo (Sakat), Patrick Dorgu (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Leny Yoro (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Benjamin Sesko (Sakat - Bacağından Sakat), Luke Shaw (Sakat), Lisandro Martinez (Sakat - Kas Sakatlığı), Ayden Heaven (Sakat - Hasta) ve Marcus Rashford (Sakat - Kalçasından Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Nico Paz Como 2 Gol 2 Asist Martin Baturina Como 2 Gol 1 Asist Assane Diao Como 2 Gol 1 Asist Anastasios Douvikas Como 3 Gol 0 Asist Bruno Fernandes Manchester United 3 Gol 1 Asist Bryan Mbeumo Manchester United 4 Gol 0 Asist Matheus Cunha Manchester United 1 Gol 2 Asist Luke Shaw Manchester United 0 Gol 1 Asist

Como kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Anastasios Douvikas, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Nico Paz. Manchester United kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Bryan Mbeumo, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Matheus Cunha.

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