Conor McGregor, gözaltına alındı! İşte sebebi...

UFC'nin en ünlü dövüşçüsü Conor McGregor, kendi ülkesi İrlanda'nın başkenti Dublinde gözaltına alındı.

İrlanda basınının haberine göre; gözaltının nedeni, UFC yıldızının şehir sokaklarında tehlikeli araba kullanması olarak gösterildi.

ARABASINA EL KONULDU

McGregor'un 200 bin dolar değerindeki Bentley Continental GT model arabasına da geçici süreyle el konulduğu ifade edildi.

"UYUŞTURUCU VE ALKOL TESTLERİ TEMİZ ÇIKTI"

Conor McGregor'ın menajeri, olayla ilgili, "McGregor, spor salonuna giderken trafik ihlalleri nedeniyle gözaltına alındı. Yapılan uyuşturucu ve alkol testleri temiz çıktı." açıklamasını yaptı.

McGregor'ın kefaletle serbest bırakılması bekleniyor. Ünlü dövüşçünün suçlu bulunması halinde 5 bin euro para cezası ya da altı aya kadar hapis cezasına çarptırılabileceği aktarıldı.

