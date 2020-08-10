YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Çöp kamyonu ile beton mikseri çarpıştı: 4 yaralı

Çöp kamyonu ile beton mikseri çarpıştı: 4 yaralı

ORDU HABERLERİ  | 10.08.2020 14:09 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde çöp kamyonu ile beton mikserinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.Kaza, Fatsa-Aybastı karayolu spor kompleksi önünde meydana geldi.

Çöp kamyonu ile beton mikseri çarpıştı: 4 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde çöp kamyonu ile beton mikserinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Fatsa-Aybastı karayolu spor kompleksi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki Kandır yönetimindeki 52 K 4530 beton mikseri ile Hakan Kışan’ın kullandığı 52 AAU plakalı çöp kamyonu çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan sürücüler ile çöp toplayan görevliler Göksel Bayrak ve Ramazan Tikence yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra hastanelere kaldırdı.
Kazada yaralanan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Çöp kamyonu ile beton mikseri çarpıştı: 4 yaralı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner'den haber varBizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner'den haber var
Ceren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacakCeren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacak

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya'daki orman yangınlarının yıldırım düşmesinden çıktığı belirlendi

Kütahya'daki orman yangınlarının yıldırım düşmesinden çıktığı belirlendi

Ünlü turizmci Eğlencelioğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü turizmci Eğlencelioğlu son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCELLEME - Çanakkale'de denizde akıntıya kapılan 2 gençten 1'i boğuldu

GÜNCELLEME - Çanakkale'de denizde akıntıya kapılan 2 gençten 1'i boğuldu

Prokonessos Heykel Sempozyumu Marmara’da başladı

Prokonessos Heykel Sempozyumu Marmara’da başladı

GÜNCELLEME - Bodrum'da kuvvetli yağış ve rüzgar etkili oldu

GÜNCELLEME - Bodrum'da kuvvetli yağış ve rüzgar etkili oldu

Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç refüje girdi

Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç refüje girdi

Ordu Namaz Vakitleri 10 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:47
Sabah
05:26
Öğle
12:39
İkindi
16:30
Akşam
19:41
Yatsı
21:14

Ordu Nöbetçi Eczaneler10 Ağustos Pazartesi

Elif Eczanesi (24.00'Kadar Nöbetçi)
Altinordu
Güneş Eczanesi (24.00'Kadar Nöbetçi)
Altinordu
Türkmen Eczanesi (24.00'Kadar Nöbetçi)
Altinordu
Derman Eczanesi
Fatsa
Yıldız Eczanesi
Fatsa
Atila Ada Eczanesi (24.00'Kadar Nöbetçi)
Unye
Yamaner Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Ünye’de trafik kazası: 1 yaralı

Ünye’de trafik kazası: 1 yaralı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Fatsa’da bir günde ikinci cinayet: 1 ölü

Fatsa’da bir günde ikinci cinayet: 1 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.