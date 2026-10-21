SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Corendon Alanyaspor - Kocaelispor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Corendon Alanyaspor, Kocaelispor ile karşı karşıya geliyor. Her iki ekip de ligde puanlarını artırmak için sahada mücadele edecek. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Corendon Alanyaspor - Kocaelispor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
Trendyol Süper Lig
Corendon Alanyaspor
Cuma 20:00
23.10.2026
Kocaelispor
Stadyum: Alanya Oba Stadyumu Yayın: beIN Sports

Corendon Alanyaspor ile Kocaelispor, 23 Ekim 2026 günü saat 20:00 itibarıyla Alanya Oba Stadyumu sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Corendon Alanyaspor, Kocaelispor ile Trendyol Süper Lig'de karşılaşacak. İki takım da sahada galibiyet arayışında.

Lig Durumu

Corendon Alanyaspor

9. Trendyol Süper Lig
O
8
G
3
B
3
M
2
P
12
8
Attığı Gol
9
Yediği Gol
-1
Averaj

Kocaelispor

8. Trendyol Süper Lig
O
8
G
4
B
0
M
4
P
12
9
Attığı Gol
8
Yediği Gol
+1
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Corendon Alanyaspor 8 / 9
Kocaelispor 9 / 8

İç Saha / Deplasman Performansı

Corendon Alanyaspor İç saha
Oynanan Maç
3
G / B / M
1 / 2 / 0
Gol
3 – 2
Kocaelispor Deplasman
Oynanan Maç
4
G / B / M
1 / 0 / 3
Gol
3 – 6

Corendon Alanyaspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 12 puanla 9. sırada.

Kocaelispor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 12 puanla 8. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Corendon Alanyaspor M B G B G

tüm kulvarlar

  • 17.10.2026 Fenerbahçe 3-0 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig M
  • 10.10.2026 Corendon Alanyaspor 0-0 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig B
  • 19.09.2026 Arca Çorum FK 1-2 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig G
  • 12.09.2026 Corendon Alanyaspor 2-2 Göztepe Trendyol Süper Lig B
  • 07.09.2026 Çaykur Rizespor 0-1 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig G
Kocaelispor M M G M G

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 Kocaelispor 1-2 Göztepe Trendyol Süper Lig M
  • 11.10.2026 Beşiktaş 2-1 Kocaelispor Trendyol Süper Lig M
  • 19.09.2026 Kocaelispor 2-0 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig G
  • 13.09.2026 Galatasaray 1-0 Kocaelispor Trendyol Süper Lig M
  • 06.09.2026 Kocaelispor 1-0 Samsunspor Trendyol Süper Lig G

Kocaelispor son 2 maçını kaybetti.

Maç öncesi değerlendirme

Corendon Alanyaspor, son 5 lig maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 12 puan topladı. Kocaelispor ise aynı puana sahip fakat son 5 maçlarında 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.

Eksik Oyuncular

Corendon Alanyaspor

3 eksik
Maestro Sakat Uyluk Sakatlığı
Paolo Fernandes Sakat Arka Adalesinden Sakat
Ivan Cedric Sakat Ayağından Sakat

Kocaelispor

4 eksik
Tanguy Zoukrou Sakat Arka Adalesinde Yırtık
Bruno Petkovic Sakat Uyluk Sakatlığı
Massadio Haidara Sakat Adale Yırtığı
Aleksandar Jovanovic Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Corendon Alanyaspor kadrosunda Maestro (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Paolo Fernandes (Sakat - Arka Adalesinden Sakat) ve Ivan Cedric (Sakat - Ayağından Sakat) yer almıyor.

Kocaelispor kadrosunda Tanguy Zoukrou (Sakat - Arka Adalesinde Yırtık), Bruno Petkovic (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Massadio Haidara (Sakat - Adale Yırtığı) ve Aleksandar Jovanovic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Arda Usluoğlu Corendon Alanyaspor 2 Gol 0 Asist
Gaius Makouta Corendon Alanyaspor 2 Gol 0 Asist
Ruan Corendon Alanyaspor 1 Gol 1 Asist
Florent Hadergjonaj Corendon Alanyaspor 0 Gol 2 Asist
Berkan Kutlu Berkan Kutlu Kocaelispor 3 Gol 1 Asist
Gonçalo Sousa Kocaelispor 0 Gol 2 Asist
Show Kocaelispor 1 Gol 1 Asist
Matej Maglica Kocaelispor 1 Gol 0 Asist

Corendon Alanyaspor'dan Arda Usluoğlu, 2 golüyle takımın en skorer oyuncusu konumundayken, Kocaelispor'da Berkan Kutlu'nun 3 golü var.

İkili Rekabet
2 Corendon Alanyaspor
0 Beraberlik
1 Kocaelispor
  • 18.03.2026 Corendon Alanyaspor 5-0 Kocaelispor Trendyol Süper Lig
  • 25.10.2025 Kocaelispor 2-0 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig
  • 05.12.2023 Corendon Alanyaspor 1-0 Kocaelispor Ziraat Türkiye Kupası

Son 3 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Corendon Alanyaspor 2, Kocaelispor 1 galibiyet aldı. Bu maçlarda Corendon Alanyaspor 6, Kocaelispor 2 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Corendon Alanyaspor - Kocaelispor maçı ne zaman?

23 Ekim 2026.

Corendon Alanyaspor - Kocaelispor maçı saat kaçta?

20:00.

Corendon Alanyaspor - Kocaelispor maçı hangi kanalda?

beIN Sports.

Corendon Alanyaspor - Kocaelispor maçında hangi oyuncular eksik?

Corendon Alanyaspor'da Maestro, Paolo Fernandes, Ivan Cedric; Kocaelispor'da Tanguy Zoukrou, Bruno Petkovic, Massadio Haidara, Aleksandar Jovanovic eksik.

Corendon Alanyaspor ve Kocaelispor'un ligde kaç puanı var?

Her iki takım da 12 puana sahip.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş ve Trabzonspor sahnede... Maçlar nasıl sonuçlanır? Beşiktaş ve Trabzonspor sahnede... Maçlar nasıl sonuçlanır?
Sergen Yalçın imzayı attı, müjdeyi verdi! "Gelmek için can atıyor"Sergen Yalçın imzayı attı, müjdeyi verdi! "Gelmek için can atıyor"
Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor Kocaelispor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünyanın yüzde 70'i kullanıyor! Ülkelerden peş peşe açıklama geldi: Tek tek kapatılıyor

Dünyanın yüzde 70'i kullanıyor! Ülkelerden peş peşe açıklama geldi: Tek tek kapatılıyor

Eşine tavuk satan kasabı öldürdü

Eşine tavuk satan kasabı öldürdü

Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler! Arda Güler golünü attı, Arda Turan Milano'da yıkıldı: Lizbon'da büyük sürpriz!

Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler! Arda Güler golünü attı, Arda Turan Milano'da yıkıldı: Lizbon'da büyük sürpriz!

Karavanda o şarkıyla kendinden geçti! Beğeni yağdı

Karavanda o şarkıyla kendinden geçti! Beğeni yağdı

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi değişti! İşte banka banka kazançlar...

500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi değişti! İşte banka banka kazançlar...

Benzine indirim geldi: Tabela değişti!

Benzine indirim geldi: Tabela değişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.