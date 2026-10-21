Corendon Alanyaspor - Kocaelispor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trendyol Süper Lig Corendon Alanyaspor Cuma 20:00 Kocaelispor

Corendon Alanyaspor ile Kocaelispor, 23 Ekim 2026 günü saat 20:00 itibarıyla Alanya Oba Stadyumu sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Corendon Alanyaspor, Kocaelispor ile Trendyol Süper Lig'de karşılaşacak. İki takım da sahada galibiyet arayışında.

Lig Durumu Corendon Alanyaspor 9. Trendyol Süper Lig O 8 G 3 B 3 M 2 P 12 8 Attığı Gol 9 Yediği Gol -1 Averaj Kocaelispor 8. Trendyol Süper Lig O 8 G 4 B 0 M 4 P 12 9 Attığı Gol 8 Yediği Gol +1 Averaj Gol Durumu (Toplam) Corendon Alanyaspor 8 / 9 Kocaelispor 9 / 8 İç Saha / Deplasman Performansı CA Corendon Alanyaspor İç saha Oynanan Maç 3 G / B / M 1 / 2 / 0 Gol 3 – 2 K Kocaelispor Deplasman Oynanan Maç 4 G / B / M 1 / 0 / 3 Gol 3 – 6

Corendon Alanyaspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 12 puanla 9. sırada.

Kocaelispor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 12 puanla 8. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Corendon Alanyaspor M B G B G tüm kulvarlar Fenerbahçe 3-0 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig M

Corendon Alanyaspor 0-0 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig B

Arca Çorum FK 1-2 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig G

Corendon Alanyaspor 2-2 Göztepe Trendyol Süper Lig B

Çaykur Rizespor 0-1 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig G Kocaelispor M M G M G tüm kulvarlar Kocaelispor 1-2 Göztepe Trendyol Süper Lig M

Beşiktaş 2-1 Kocaelispor Trendyol Süper Lig M

Kocaelispor 2-0 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig G

Galatasaray 1-0 Kocaelispor Trendyol Süper Lig M

Kocaelispor 1-0 Samsunspor Trendyol Süper Lig G

Kocaelispor son 2 maçını kaybetti.

Maç öncesi değerlendirme

Corendon Alanyaspor, son 5 lig maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 12 puan topladı. Kocaelispor ise aynı puana sahip fakat son 5 maçlarında 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.

Eksik Oyuncular Corendon Alanyaspor 3 eksik Maestro Paolo Fernandes Ivan Cedric Kocaelispor 4 eksik Tanguy Zoukrou Bruno Petkovic Massadio Haidara Aleksandar Jovanovic

Corendon Alanyaspor kadrosunda Maestro (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Paolo Fernandes (Sakat - Arka Adalesinden Sakat) ve Ivan Cedric (Sakat - Ayağından Sakat) yer almıyor.

Kocaelispor kadrosunda Tanguy Zoukrou (Sakat - Arka Adalesinde Yırtık), Bruno Petkovic (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Massadio Haidara (Sakat - Adale Yırtığı) ve Aleksandar Jovanovic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Arda Usluoğlu Corendon Alanyaspor 2 Gol 0 Asist Gaius Makouta Corendon Alanyaspor 2 Gol 0 Asist Ruan Corendon Alanyaspor 1 Gol 1 Asist Florent Hadergjonaj Corendon Alanyaspor 0 Gol 2 Asist Berkan Kutlu Kocaelispor 3 Gol 1 Asist Gonçalo Sousa Kocaelispor 0 Gol 2 Asist Show Kocaelispor 1 Gol 1 Asist Matej Maglica Kocaelispor 1 Gol 0 Asist

Corendon Alanyaspor'dan Arda Usluoğlu, 2 golüyle takımın en skorer oyuncusu konumundayken, Kocaelispor'da Berkan Kutlu'nun 3 golü var.

İkili Rekabet 2 Corendon Alanyaspor 0 Beraberlik 1 Kocaelispor Corendon Alanyaspor 5-0 Kocaelispor Trendyol Süper Lig

Kocaelispor 2-0 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig

Corendon Alanyaspor 1-0 Kocaelispor Ziraat Türkiye Kupası

Son 3 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Corendon Alanyaspor 2, Kocaelispor 1 galibiyet aldı. Bu maçlarda Corendon Alanyaspor 6, Kocaelispor 2 gol attı.