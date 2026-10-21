Corendon Alanyaspor - Kocaelispor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Corendon Alanyaspor ile Kocaelispor, 23 Ekim 2026 günü saat 20:00 itibarıyla Alanya Oba Stadyumu sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.
Corendon Alanyaspor, Kocaelispor ile Trendyol Süper Lig'de karşılaşacak. İki takım da sahada galibiyet arayışında.
Corendon Alanyaspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 12 puanla 9. sırada.
Kocaelispor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 12 puanla 8. sırada.
Kocaelispor son 2 maçını kaybetti.
Corendon Alanyaspor, son 5 lig maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 12 puan topladı. Kocaelispor ise aynı puana sahip fakat son 5 maçlarında 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.
Corendon Alanyaspor kadrosunda Maestro (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Paolo Fernandes (Sakat - Arka Adalesinden Sakat) ve Ivan Cedric (Sakat - Ayağından Sakat) yer almıyor.
Kocaelispor kadrosunda Tanguy Zoukrou (Sakat - Arka Adalesinde Yırtık), Bruno Petkovic (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Massadio Haidara (Sakat - Adale Yırtığı) ve Aleksandar Jovanovic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Corendon Alanyaspor'dan Arda Usluoğlu, 2 golüyle takımın en skorer oyuncusu konumundayken, Kocaelispor'da Berkan Kutlu'nun 3 golü var.
Son 3 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Corendon Alanyaspor 2, Kocaelispor 1 galibiyet aldı. Bu maçlarda Corendon Alanyaspor 6, Kocaelispor 2 gol attı.
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