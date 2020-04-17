Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Çorlu bizim evimiz”

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, ilçede korona virüse karşı yürütülen çalışmalar kapsamında 3 bini aşkın dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdiklerini ve tüm sokaklarda da temizlik çalışması yapıldığını söyledi. Ülke olarak zor bir dönemden geçildiğini kaydeden Başkan Sarıkurt, “Tüm ekiplerimiz halkımızın sağlığı için gece gündüz demeden çalışıyor. Bu süreci hep birlikte atlatacağız. Korona virüs ile mücadele kapsamında Çorlu Belediyesi olarak ilk günden bu yana sahada çalışıyoruz ve dezenfeksiyon konusunda özenli davranıyoruz. Halkımızın yoğun olarak yer aldığı ana arterler başta olmak üzere girmediğimiz sokak ve cadde kalmadı” dedi. Çalışma yürüttüğümüz sahalarda sadece Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından 180 bin litrelik dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi. Bunu yaparken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızın izin verdiği ölçüler esas alındı ve 176 bin 400 litre su ile 4 bin 410 kilogram yoğunlaştırılmış dezenfektan karıştırılarak elde edilen malzeme korona virüs ile mücadele kapsamında kullanıldı. Konteyner temizliği kapsamında ise 525 kilogram yıkama deterjanı kullanılırken, ekiplerimize çalışmalar sırasında tek kullanımlık iş tulumu ve N149 maskeler dağıtılarak güvenli bir şekilde çalışmalarına olanak sağlandı ve işe giriş çıkışlarında dezenfeksiyon tünellerinden geçtikten sonra ateşleri ölçüldü” diye konuştu. Halkımızın sağlığı önceliğimiz diyen Başkan Sarıkurt, “Özellikle vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayan semt pazarlarımızda da gerekli önlemleri aldık. Semt pazarlarımızı açılışından önce ve kapanışından sonra düzenli olarak temizliyor ve dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Çorlu genelinde 4 bin 500’ü aşkın çöp konteynerimizi düzenli olarak temizliyor ve ilaçlıyoruz. Korona virüs ile mücadele çalışmalarının başladığı günden bu yana temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini iki kat artırırken, süreç içerisinde 625 konteyner de yenileriyle değiştirildi” şeklinde konuştu.

Sokağa çıkma yasağının ardından 90 tonluk çöp artışı oldu

Normal şartlarda şehrimizde günlük olarak ortalama 250 ton civarında çöp üretiliyor diyen Sarıkurt, “Son bir yılın ortalamalarında karşımıza çıkan rakamlar genel olarak 250 ton ve biraz üzerinde seyrediyor. Ancak sokağa çıkma yasağının ardından şehrimizde inanılmaz bir çöp artışı yaşandı. 13 Nisan Pazartesi günü Temizlik İşleri Müdürlüğü’müze bağlı ekipler 340 ton çöp topladı. Evde kal çağrılarının ardından değişmeyen rakamlarda, iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından 90 tonluk bir artış meydana gelmesi bizleri biraz şaşırttı açıkçası. Ancak bizim için bir tecrübe olduğunu da vurgulamak isterim. Ekiplerimiz bu inanılmaz artışa rağmen canla başla çalışarak herhangi bir aksaklığa mahal vermediler. Konteynerlerimizi kendimiz üreterek maliyetleri büyük oranda aşağıya çekmiştik ve önemli ölçüde tasarruf elde etmiştik. Şu anda 3.5 metreküp kapasiteli konteynerlerimizi de kendimiz üretmeye başladık. Böylelikle hem ihtiyaçlarımızı hızlı bir şekilde karşılıyor hem de büyük ölçüde tasarruf elde ediyoruz” diye konuştu.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ayrıca, “Çorlu’yu seviyoruz. Çorlu bizim evimiz ve bu şehri temiz tutmak da bizim görevimiz. Özellikle bu zor günlerde halkımızın sağlığı ve güvenliği için var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm ekiplerimizle ilk günden bu yana gayretli bir şekilde çalışıyoruz. Bu süreci hep birlikte atlatacağız. Birlikte başaracağız. Yeter ki siz evlerinizde kalın. Biz işimizin başındayız" dedi.

