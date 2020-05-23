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Çorlu Belediyesi afet hazırlıklarını sürdürüyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 23.05.2020 15:09 | Son Güncelleme

Çorlu Belediyesi ile Afet ve Acil Durum Komisyonu tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında iki farklı noktada konuşlandırılan afet konteynerlerinin ardından telsiz alım, frekans ve role hizmet alım çalışmalarında da son aşamaya gelindiKonuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan yaptığı açıklamada, “Pandemi sürecinden hemen önce Ankara’da Türkiye Belediyeler Birliği nezdinde düzenlenen Afet Riski Azaltma ve Deprem Çalıştayının ardından Çorlu Belediyesini temsilen Sivil Savunma Amiri Veli Şimşek ve Afet ve Acil Durum Komisyonu tarafından başlatılan ve Kent Araştırmaları Enstitüsü’nün hazırladığı program çerçevesinde Belediye Başkanlarımızın da dahil olduğu çalışmaların önemli bir kısmını tamamladık.

Çorlu Belediyesi ile Afet ve Acil Durum Komisyonu tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında iki farklı noktada konuşlandırılan afet konteynerlerinin ardından telsiz alım, frekans ve role hizmet alım çalışmalarında da son aşamaya gelindi
Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan yaptığı açıklamada, “Pandemi sürecinden hemen önce Ankara’da Türkiye Belediyeler Birliği nezdinde düzenlenen Afet Riski Azaltma ve Deprem Çalıştayının ardından Çorlu Belediyesini temsilen Sivil Savunma Amiri Veli Şimşek ve Afet ve Acil Durum Komisyonu tarafından başlatılan ve Kent Araştırmaları Enstitüsü’nün hazırladığı program çerçevesinde Belediye Başkanlarımızın da dahil olduğu çalışmaların önemli bir kısmını tamamladık. Yapılan çalışmalar sonucunda edinilen kazanımlar Afet ve Acil Durum Komisyonumuzun çalışmalarına ışık tutacak” dedi.
Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs salgını süresince afet hazırlıklarımız da tüm hızıyla devam etti diyen Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Çolpan, “Bir yandan pandemiye karşı mücadele verirken bir yandan da olası bir afete karşı kentimizde önlemlerimi ve tedbirlerimizi sürdürdük. Bu tedbirler dahilinde fen işleri müdürlüğü ile park ve bahçeler müdürlüğü bünyelerinde hizmet vermek üzere 2 adet afet konteyneri alındı. Afet konteynerleri belediyemizin arama ve kurtarma ekibinde görev alan personellerimiz tarafından eğitim, tatbikat ve afetlerde kullanılacak. Dileğimiz bu konteynerlerin sadece eğitim ve tatbikatlarda kullanılması yönündedir. Öte yandan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimizin de içinde bulunduğu haberleşme sistemini devreye sokabilmek için telsiz sistemimizde değişime gidiyoruz. UHF bandı üzerinden daha geniş kapsama alanında haberleşme sağlayabilmek amacıyla telsiz alım, frekans ve role hizmet alımı yapıyoruz. Süreci hızlı bir şekilde tamamlayarak afet hazırlıklarımızda önemli bir yol kat etmiş olacağız. Çorlu Belediyesi olarak üzerimize düşen görevi en hızlı şekilde yerine getiriyoruz” diye konuştu.

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