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Çorlu Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 05.02.2020 18:32 | Son Güncelleme

Çorlu Belediye Meclisi’nin Şubat ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Çorlu Belediye Meclisi’nin Şubat ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’un yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
Çorlu Belediyesi Şubat ayı meclis gündemine geçilmeden önce Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Elazığ depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı ve İdlib’de şehit olan Mehmetçikleri andı ve ardından Çorlu’da belediye ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmalar hakkında meclise bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Sunumun ardından 3 adet dilekçenin Meclis gündemine alınması konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.
Çorlu Belediyesi Düğün Salonu ek ücret tarifesinin belirlenmesi konusunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesinin oy birliğiyle kabul edildiği meclis toplantısında belediyeye taşıt alınması da görüşülerek karara bağlandı.
Çorlu’daki mevcut parklardan bazılarının isimlerinin değiştirilmesi konusunun görüşülmek üzere İçişleri Komisyonu’na havale edilmesinin oy birliğiyle kabul edildiği Şubat ayı olağan meclis toplantısında 20 - 22 Mart tarihlerinde Çorlu’da yapılacak U-15 Yıldız Kadınlar Güreş Şampiyonası organizasyonunda kullanılmak üzere bütçe ayrılması konusu da kabul edildi.
Plan ve bütçe komisyonu, İçişleri Komisyonu ve İmar Komisyonu raporlarının okunarak meclis onayına sunulduğu toplantıda Hıdırağa Mahalle Muhtarlığı binasının güvenlik sebebiyle başka bir bölgeye taşınması ve boşalacak binanın İlçe Emniyet Müdürlüğüne tahsis talep edilmesi ve güvenlik noktası oluşturulması için Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’a yetki verilmesi konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

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