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Çorlu Belediyesi’nden yapılandırma ödemeleri uyarısı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 09.07.2020 09:29 | Son Güncelleme

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kum, 7143 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılan borçların taksit ödemelerinin 30 Temmuz 2020 Perşembe günü sona ereceğini hatırlatarak, doğabilecek mağduriyetlere karşı vatandaşları uyardı.7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar için 12.

Çorlu Belediyesi’nden yapılandırma ödemeleri uyarısı

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kum, 7143 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılan borçların taksit ödemelerinin 30 Temmuz 2020 Perşembe günü sona ereceğini hatırlatarak, doğabilecek mağduriyetlere karşı vatandaşları uyardı.
7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar için 12. taksit ödemelerinin 30 Temmuz 2020 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar devam edeceğini belirten Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kum yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız belediyemize olan borçlarını kanun hükümlerinden faydalanarak yapılandırmışlardı. Söz konusu yapılandırmadan faydalanma haklarını kaybetmemeleri için 30 Temmuz 2020 tarihine kadar borç yapılandırma taksitlerini yatırmaları gerekiyor. Vatandaşlarımız 444 99 59 numaralı iletişim hattımızdan çağrı merkezimize ulaşarak ilgili borçlarını öğrenebilirler" dedi.
Başkan Yardımcısı Kum, veznelerde yaşanabilecek olası yoğunluğun göz önüne alınarak ilgili ödemelerin son güne bırakılmaması konusunda uyarıda bulundu.

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