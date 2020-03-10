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“Çorlu” konulu öykü yarışması sonuçlandı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 10.03.2020 21:19 | Son Güncelleme

Çorlu Belediyesi tarafından düzenlenen ve geçtiğimiz Ocak ayında başlatılan Çorlu konulu öykü yarışması sona erdi.

Çorlu Belediyesi tarafından düzenlenen ve geçtiğimiz Ocak ayında başlatılan Çorlu konulu öykü yarışması sona erdi. Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt takdim etti.
Çorlu Belediyesi tarafından 14 Ocak - 20 Şubat 2020 tarihleri arasında yazmayı kendine amaç edinen ve kendini bu yönde geliştirmek isteyenlerin Çorlu’ya bakışlarını yansıtan hikayelerini toplumla paylaşmalarına aracı olmak, genç ve yetişkinlerin çalışmalarını desteklemek ve geleceğin yazarları olacak yeteneklerin keşfedilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen Çorlu konulu öykü yarışmasında dereceye girenler belli oldu.
Belediye Başkan Yardımcıları, jüri üyeleri ve dereceye giren öykü yazarlarının katılımıyla gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Çorlu sokaklarında yaşanmış gerçek veya gerçek olmayan hikayelerden oluşan Çorlu’muza dair öykülerini bizlerle paylaşan tüm katılımcılara sonsuz teşekkürler. Dereceye giren Özcan Evrensel, İnci Bengü Karagöz ve Özgün Mert ile Jüri Özel Ödülü sahibi Hamza Dereli’yi kutluyorum. Strateji Geliştirme Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen bu yarışma ile umarım geleceğin yazarları olacak yetenekleri cesaretlendirmiş ve bir köşede saklı kalmış hikayelerine tercüman olabilmişizdir. Emek veren ve yarışmamıza katılan herkese tekrar teşekkür ediyorum” dedi.
Başkan Sarıkurt’un konuşmasının ardından Kendini Evinde Hissetmek adlı öyküsüyle birinciliği elde eden Özcan Evrensel’e, Oturur Simit Yeriz Parkta adlı öyküsüyle ikinci olan İnci Bengü Karagöz’e, Kırmızı Sarı adlı öyküsüyle üçüncü olan Özgün Mert ile Umut Çorlu’da adlı öyküsüyle Jüri Özel Ödülünü kazanan Hamza Dereli’ye ödüllerini takdim ederek jüri üyeleri Ayşe Taşralı Erdoğan, Emel Sarıkurt, Haluk Ecevit ve Vildan Baloğlu’na da katkılarından ötürü teşekkür belgelerini sundu.

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