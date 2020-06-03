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Çorlu TSO Başkanı İzzet Volkan’dan Park Olsun çağrısı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 03.06.2020 15:17 | Son Güncelleme

Çorlu’da boşaltılan eski devlet hastanesi yerine Millet Bahçesi yapılarak park alanının vatandaşların kullanımına sunulacağının açıklanmasına karşın alan orduevi yapılması konusundaki girişimle ilgili olarak Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan da alanın park olması yönündeki talebini yineledi.Çorlu’da şehir merkezinde yer alan ve daha evvel millet bahçesi yapılacağı açıklanan 115 dönümlük alanda ordu evi yapılmak istenmesi, park alanının ise sadece 16 dönümle sınırlandırılacak olması nedeniyle önceki gün bir basın toplantısı düzenleyen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt süreci ve gelişmeleri kronolojik sıra ile aktararak gelinen son durumu açıklamış ve Çorlu’da bulunan tüm sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerini görüşlerini açıklamaya davet etmişti.Bu çağrının ardından ilk yanıt Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan’dan geldi.Çorlu’muzun nefes alabilmesi, yaşanabilir alanlarının daha da artırılması konusunda önümüzde önemli bir proje duruyor diyen Volkan, “Kentimizin gelişimine katkı sağlamak, gelecek nesillere kıymetli bir alan bırakabilmek adına Eski Devlet Hastanesinin bulunduğu bölgenin mümkün olan en büyük yeşil alana sahip bir millet bahçesi olması yolunda karar vericilerimizin yaptığı çalışmaları destekliyor ve bu parkın bir an evvel Çorlu’ya kazandırılmasını diliyoruz” açıklamasında bulundu.

Çorlu TSO Başkanı İzzet Volkan’dan Park Olsun çağrısı

Çorlu’da boşaltılan eski devlet hastanesi yerine Millet Bahçesi yapılarak park alanının vatandaşların kullanımına sunulacağının açıklanmasına karşın alan orduevi yapılması konusundaki girişimle ilgili olarak Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan da alanın park olması yönündeki talebini yineledi.
Çorlu’da şehir merkezinde yer alan ve daha evvel millet bahçesi yapılacağı açıklanan 115 dönümlük alanda ordu evi yapılmak istenmesi, park alanının ise sadece 16 dönümle sınırlandırılacak olması nedeniyle önceki gün bir basın toplantısı düzenleyen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt süreci ve gelişmeleri kronolojik sıra ile aktararak gelinen son durumu açıklamış ve Çorlu’da bulunan tüm sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerini görüşlerini açıklamaya davet etmişti.
Bu çağrının ardından ilk yanıt Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan’dan geldi.
Çorlu’muzun nefes alabilmesi, yaşanabilir alanlarının daha da artırılması konusunda önümüzde önemli bir proje duruyor diyen Volkan, “Kentimizin gelişimine katkı sağlamak, gelecek nesillere kıymetli bir alan bırakabilmek adına Eski Devlet Hastanesinin bulunduğu bölgenin mümkün olan en büyük yeşil alana sahip bir millet bahçesi olması yolunda karar vericilerimizin yaptığı çalışmaları destekliyor ve bu parkın bir an evvel Çorlu’ya kazandırılmasını diliyoruz” açıklamasında bulundu.

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