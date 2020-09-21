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Çorlu TSO tarafından Çorlu Devlet Hastanesine Covid - 19 PCR test cihazı alındı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 21.09.2020 17:03 | Son Güncelleme

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında, toplum sağlını korumak ve virüsün yayılımını engellemek amacıyla Çorlu Devlet Hastanesi’ne PCR Covid-19 test cihazı desteğinde bulundu.Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, Meclis Başkanı Erdim Noyan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Bayındır, Yönetim Kurulu Üyeleri; Cem Tunalı ve Ertuğrul Adıgüzel’in iştirak ettiği teslim törenine; Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Çorlu İlçe Sağlık Müdürü Ali Rıza İçel, Tekirdağ Şehir Hastanesi Başhekimi Çağatay Onar, Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Doğan ve Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva katıldılar.Test sonuç süresi birkaç saate inecekTest cihazının teslim töreninde konuşan Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan yaptığı açıklamada, “Covid - 19 vaka sayısının arttığı bu dönemde yapılan bu cihaz bağışı ile Çorlu Devlet Hastanesi’nin günlük test kapasitesi 2 kat artacak.

Çorlu TSO tarafından Çorlu Devlet Hastanesine Covid - 19 PCR test cihazı alındı

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında, toplum sağlını korumak ve virüsün yayılımını engellemek amacıyla Çorlu Devlet Hastanesi’ne PCR Covid-19 test cihazı desteğinde bulundu.
Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, Meclis Başkanı Erdim Noyan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Bayındır, Yönetim Kurulu Üyeleri; Cem Tunalı ve Ertuğrul Adıgüzel’in iştirak ettiği teslim törenine; Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Çorlu İlçe Sağlık Müdürü Ali Rıza İçel, Tekirdağ Şehir Hastanesi Başhekimi Çağatay Onar, Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Doğan ve Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva katıldılar.

Test sonuç süresi birkaç saate inecek
Test cihazının teslim töreninde konuşan Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan yaptığı açıklamada, “Covid - 19 vaka sayısının arttığı bu dönemde yapılan bu cihaz bağışı ile Çorlu Devlet Hastanesi’nin günlük test kapasitesi 2 kat artacak. Dolayısıyla bu da tanı konulan hastaların tedavisine hızlıca başlanarak bulaşma riskini azaltacak ve salgının kontrolü daha rahat sağlanacak. Bu cihazla bir kaç günü bulan test sonuç süresi birkaç saate inecek. Sağlıklı bir toplum oluşmadan ekonomimiz düzgün ilerleyemeyecektir. Odamız tarafından bölgemize yapılan bu büyük hizmet sonucunda salgının en kısa zamanda kontrol altına alınıp sona ermesini umut ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da kamu sağlığını dikkate alarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu salgını hep birlikte Sağlık Bakanlığı’mızın belirlemiş olduğu tedbirlere uyarak en kısa sürede atlatacağımıza olan inancım tamdır” dedi.
Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı da yaptığı konuşmada cihazın son derece önemli olduğunu bu sayede hastanede yapılacak test sayısının artacağını ve kısa süre içinde sonuçların çıkacağını ifade etti.
Sarılı, başta Çorlu TSO olmak üzere cihazın alınmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Çorlu TSO tarafından Çorlu Devlet Hastanesine Covid - 19 PCR test cihazı alındı

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