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Çorlu’da bir mesleki eğitim merkezi daha kuruluyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 28.10.2020 18:58 | Son Güncelleme

Trakya Kalkınma Ajansı desteği ve Namık Kemal Üniversitesi’nin Çorlu TSO, Çerkezköy TSO ve Türkiye Gençlik Vakfı ortaklığında hayata geçireceği “Üniversite-Sanayi El Ele Gençler Hazır Geleceğe” projesinin uygulama imzaları Tekirdağ’da atıldı.Ajans merkez binasında yapılan imza töreninde imzaları Namık Kemal Üniversitesi adına Rektör Prof.

Çorlu’da bir mesleki eğitim merkezi daha kuruluyor

Trakya Kalkınma Ajansı desteği ve Namık Kemal Üniversitesi’nin Çorlu TSO, Çerkezköy TSO ve Türkiye Gençlik Vakfı ortaklığında hayata geçireceği “Üniversite-Sanayi El Ele Gençler Hazır Geleceğe” projesinin uygulama imzaları Tekirdağ’da atıldı.
Ajans merkez binasında yapılan imza töreninde imzaları Namık Kemal Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, Trakya Kalkınma Ajansı adına da Genel Sekreter Mahmut Şahin attı. İmza töreninde kısa bir açıklama yapan Genel Sekreter Şahin, Trakya’da mesleki öğretimin geliştirilmesine özel bir önem verdiklerini söyledi. Geçen yıl çıktıkları program ile Trakya’da bulunan 19 okulun altyapısını çağımız koşullarına uyacak şekilde yenilediklerine vurgu yapan Şahin, program kapsamında yaklaşık 5 milyon TL kaynak aktardıklarını vurguladı.
Üniversite-Sanayi El Ele Gençler Hazır Geleceğe projesi ile Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde Namık Kemal Üniversitesine tahsisli atıl bir binanın tadilatının gerçekleştirilerek CNC, talaşlı imalat ve makine bakım, mekatronik ve otomasyon, teknoloji ve tasarım atölyeleri ve icathane’nin oluşturulması suretiyle bölgenin ihtiyacı olan bir mesleki eğitim merkezinin kurulması amaçlanıyor. Uygulama süresi 18 ay olacak projenin toplama bütçesi 1 milyon 800 bin TL olacak ve bu bütçenin 1 milyon 400 bin TL’si Trakya Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak.
Bu kapsamda, Çorlu ve Çerkezköy çevresinde bir mesleği olmayan lise ve meslek yüksekokulu gençlerin alanında uzman eğitimciler tarafından ücretsiz olarak verilecek meslek edindirme eğitimleri ile yetiştirilmesi ve bu kişilerin sanayide aranan, yüksek vasıflı teknik elemanlar olarak istihdam edilmesi hedefleniyor.

Çorlu’da bir mesleki eğitim merkezi daha kuruluyor

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Suleymanpasa
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