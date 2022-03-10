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Çorlu'da kar nedeniyle eğitime ara verildi

10.03.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorlu'da kar nedeniyle eğitime ara verildi

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Kaymakam Cafer Sarılı, AA muhabirine, kar yağışının ilçede etkisini artırdığını belirterek, "Bugün öğleden sonra ve 11 Mart Cuma günü okullar tatil edildi. Kamu kurumlarında görevli engelli personel ile hamileler de aynı günlerde idari izinli sayılacak." dedi.

Öte yandan yoğun yağış ve buzlanma nedeniyle ana arterlerde trafikte aksama yaşandı, hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

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