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Çorlu’da mahalle denetim ekipleri kuruldu

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 25.08.2020 10:09 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele çalışmaları Tekirdağ il genelinde sürdürülüyor.

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele çalışmaları Tekirdağ il genelinde sürdürülüyor. Bu kapsamda Çorlu ilçesinin 26 mahallesi için mahalle denetim ekipleri ile iş yeri denetim ekipleri oluşturdu. Ekipler çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan denetimlerin gerçekleştirildiği Çorlu’da periyodik denetim ve kontroller de aksatılmadan sürdürülüyor. Çorlu’da yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgiler veren Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, “Çorlu’da İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle kaymakamlığımız bünyesinde İlçe Salgın Denetim Merkezi, İş Yeri Denetim Ekipleri ile Mahalle Denetim Ekipleri oluşturuldu. 26 mahallemizde denetimlerimiz aralıksız devam edecek” dedi.

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